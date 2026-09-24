"Queremos que sea candidata": Máximo Kirchner reveló el plan CFK 2027 y las encuestas comienzan a destacarla

El diputado nacional Máximo Kirchner confirmó las intenciones de Cristina Fernández de Kirchner de volver a ser presidenta de la Nación por tercera vez y definió a las elecciones generales de 2027 como "un punto de inflexión" para la historia del país, mientras que protestó contra las condiciones en las que atraviesa la prisión domiciliaria su madre. Las declaraciones fueron en el marco de diversas encuestas que comenzaron a darle por arriba de Javier Milei y Mauricio Macri, entre otros.

"Queremos que Cristina sea candidata", aseguró Máximo en una entrevista que ofreció a Víctor Hugo Morales, al aire de su programa en Radio 750. "El año que viene va a ser un año que va a poner a nuestro país en un punto de inflexión. Tiene que decidir. Y si espera encontrar a un dirigente perfecto, se va a frustrar", consideró el diputado nacional, de cara al debate de con qué herramienta terminar con el Gobierno de Milei.

Máximo Krichner confirmó que quieren que Cristina sea candidata.

Para Kirchner, para las próximas elecciones "es esencial que no se vea falseada la representatividad de los dirigentes". En ese sentido destacó que "no hay encuesta que no marque su preponderancia a pesar del ataque recibido durante años, a 11 de haber dejado de ser presidenta".

"Imagínese con un trato más equilibrado y justo cuánto podría estar midiendo. Imaginen si no hubiera dentro del propio peronismo un boicot a la figura de Cristina y hubiera una decisión de que pudiera participar en las elecciones. iríamos a una fusta democrática de alto calibre para que los argentinos puedan decidir libremente", se planteó el dirigente de La Cámpora.

La bandera por la cual la Justicia intimó a Cristina Fernández de no realizar actos en San José 1111.

El diputado cuestionó los tratos que recibe la ex presidenta y que "el Poder Judicial no puede explicar". A pesar de que ya "casi no expresa su opinión" y que reduce sus apariciones en el balcón de San José 1111 a saludar esporádicamente a quienes van a saludarla, Máximo criticó que tiene "menos visitas habilitadas que genocidas", en relación a los militares los detenidos por crímenes de lesa humanidad.

El caso Catamarca

Si bien las encuestas no ignoran a la figura de Cristina, existen algunos casos que exponen un crecimiento que la coloca en otro lugar, de cara a la alternativa con la cual terminar con la gestión de La Libertad Avanza (LLA). Un reciente estudio de la consultora Zuban Córdoba reveló que la ex presidenta tiene 50 puntos de imagen positiva en la provincia de Catamarca y que mide mucho más que algunos candidatos locales de peso.

Cristina Fernández de Kirchner comienza a resaltar en algunas encuestas.

En ese sentido, la encuesta la la posiciona mejor que el gobernador Raúl Jalil, que con su 40,3% pone en jaque las intenciones del Gobierno nacional de que sea reelecto. Sin embargo, CFK todavía queda por detrás de otros como el intendente Gustavo Saadi, con 56,7%, y la senadora Lucía Corpacci, con 54,9%.

En términos nacionales, el sondeo la da a la ex presidenta un 47,3% de imagen positiva y un 52 de negativa. El piso de 40 puntos para Cristina también se evidenció en otros territorios nacionales, de acuerdo a la encuesta. De acuerdo a lo que relataron en La Cámpora, hay ilusión porque los focus group que impulsan cambiaron en los últimos meses y los jóvenes que antes veían a CFK como parte del problema, ahora recuerdan que sus padres estaban mejor con ella.