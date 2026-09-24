No la suelta: Pampita le quiso sacar el cuero en privado a "La China" y quedó expuesta en público

Aunque sólo fueron pocos segundos, la repercusión por el error que cometió Carolina "Pampita" Ardohain al compartir de manera involuntaria una historia de Eugenia "China" Suárez revivió con fuerza la polémica entre ellas, originada por el affaire en el que la actriz se quedó con la entonces pareja de la modelo Benjamín Vicuña. La especulación es que le quiso mandar la publicación a alguien y se confundió de botón. Todavía ninguna se pronunció al respecto.

De acuerdo a lo que registró la cuenta del programa LAM que conduce Ángel de Brito, fueron menos de 20 segundos los que tuvo la historia compartida de manera activa la modelo. "A Pampita se le escapó un repost de la China Suárez", escribieron en la cuenta. La foto en cuestión, era una imagen de Suárez en modo selfie contra el espejo, vestida con una campera de cuero marrón y unos jeans rotos.

La historia de la China Suárez que Pampita compartió sin querer.

La especulación acerca de que la intención que tuvo fue enviarle la historia a alguien no pudo comprobarse porque la modelo no dio ningún tipo de explicación al respecto. Al mismo tiempo, y más allá de la polémica histórica entre ambas, es un hecho que ya enterraron el hacha y firmaron la paz, como para que el error sea de mucha gravedad.

El año pasado Pampita hasta celebró la buena relación con la madre de los hermanos de sus hijos con Vicuña. "No quiero tener problemas con Eugenia. Hablamos si hay que hablar, tengo rebuena relación hace un montón de tiempo", destacó como para relativizar y dejar atrás un encono que llevaba mucho tiempo.

Pampita, Benjamín Vicuña y la China Suárez.

Por otro lado hay un tema de costos que pudo haber generado la rápida resolución del error que cometió Pampita. Según reveló al aire de América TV Paula Varela, el costo de las historias de la modelo tiene un canon establecido de US$ 3.000. Por lo que esos segundos que tuvo la historia de la "China" compartida no deberían haber sido nada baratos.

La separación de Pampita y Vicuña tuvo como tercera en discordia a Suárez y la ya histórica anécdota del motorhome y la palta. Los años que pasaron trajeron paz, pero el error que cometió la modelo revivió la pelea y las especulaciones. Si bien ahora la incógnita es saber a quién le quería mandar la foto, el recuerdo de una de las separaciones más escandalosas del espectáculo argentino no pudo evitarse.