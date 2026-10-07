El discurso completo de Messi en su despedida de la Selección: "Es el día más triste de mi carrera"

Tomó el micrófono y Lionel Messi brindó el momento más impactante y emotivo de la noche. Fue en su despedida de la selección argentina, cuando el crack rosarino abrió su corazón y le habló a la multitud presente en el Estadio Monumental luego de la goleada 3-0 ante Benín. "Es difícil decir algo hoy. Hay muchas emociones y se me cruzan muchas cosas. En lo primero que pienso es en mi viejo", afirmó recordando a su padre fallecido el pasado 8 de agosto.

"No me queda más que agradecer como dije en la carta de despedida. Fue un orgullo defender esta camiseta, hasta en los peores momentos la peleé", agregó en el discurso que duró nueve minutos. "El no venir más me va a costar mucho. Les juro que me gustaría. Jugar con la selección argentina es lo más lindo que te puede pasar. Siento que es el momento", admitió sobre su retiro de la Albiceleste.

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"En el último Mundial fue demasiado lo que me tocó vivir. Tuvimos el sueño mío y de todos que fue volver a ser campeones del mundo. Estuvimos muy cerquita. No pasó nada raro como se dice", subrayó. "El partido con Inglaterra fue un desgaste muy duro para todos nosotros a nivel de piernas y a nivel emocional fue un desgaste muy grande", destacó sobre el duelo de semifinales de la Copa del Mundo y para desterrar cualquier conspiración en torno al desempeño del seleccionado. "La peleamos con todos estos jugadores, con ellos y con los que antes estuvieron, pero no tengan dudas de que todos los compañeros que siempre tuve al lado dejaron todo por esta camiseta, siempre", aseveró.

"Quiero agradecerle a este grupo que me hizo ser campeón del mundo, de La Finalissima y las Copas América. Todo lo que jugamos. Fue un orgullo enorme compartir la cancha con ellos. Era salir a competirle a cualquiera porque sabía que tenía guerreros que salían a dar la vida. Seguramente me olvido de muchas cosas que quería decirles, pero es un momento muy difícil", continuó.

Además, le agradeció el esfuerzo del público argentino para estar presente en cada lugar donde jugó la Selección: "Jugué en todo el país y siempre recibí un cariño enorme y soy un agradecido por todo lo que me tocó vivir. Agradezco todo este tiempo que fue siempre a cancha llena, estaban en todos lados haciendo un esfuerzo enorme y siempre somos locales en todos lados, y eso nosotros lo sentimos".

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"En este lugar me tocó vivir uno de los días más felices de mi carrera, que fue el primer partido después del mundo. Fue el día más feliz de mi carrera. Ese día fue algo espectacular. Muchas gracias", reveló sobre aquella goleada ante Panamá.

"Hoy, nuevamente acá, es el día más triste de mi carrera, porque voy a extrañar estar defendiendo los colores de la Selección. Pero ahora voy a estar de ese lado (señaló a las tribunas), defendiéndola. Quedó demostrado que cuando nos juntamos somos más fuertes que cualquiera y superamos cualquier cosa", asumió.

Además, avisó que "van a venir momentos malos, seguro, porque no es normal lo que se hizo todo este tiempo. Para conseguir objetivos grandes hay que hacer grupos fuertes y unidos. Hay gente que quiere ver mal a la Selección y no hay que darle el gusto". Esas palabras desataron una de las ovaciones más estruendosas.

Hizo nuevamente hincapié en la fortaleza del grupo, ya que "los momentos duros y difíciles son en los que realmente se ve el grupo, cuando se pueden salir de momentos y situaciones difíciles. Cuando no hay un grupo fuerte es mucho más difícil. Nosotros somos un grupo extraordinario y por eso conseguimos todo lo que conseguimos".



















































