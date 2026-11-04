El desgarrador momento que vivió el papá de Jesús de Miguel antes de la muerte del futbolista

La muerte de Jesús de Miguel, el futbolista español de 30 años que sufrió un dramático choque con el arquero Jesús Owono durante el partido entre el CD Tenerife y el FC Andorra, provocó una profunda conmoción en el mundo del deporte. Sin embargo, detrás de la tragedia también se conoció el desgarrador momento que atravesó su familia, especialmente su padre, quien presenció la violenta jugada por televisión y no pudo contener las lágrimas.

El dolor golpeó especialmente a Navahermosa, el pequeño pueblo de Toledo donde nació y creció el delantero, que era muy querido por sus vecinos. Allí, la noticia de su fallecimiento generó una enorme tristeza entre quienes lo conocían desde chico y seguían de cerca su carrera futbolística.

Conmoción por el fallecimiento de Jesús de Miguel

En diálogo con el programa Y ahora Sonsoles, de Antena 3, Alejandro, un vecino de la localidad y cercano a la familia, reveló cómo fueron los primeros minutos del padre de Jesús de Miguel después de ver el accidente de su hijo en pleno partido: "El papá estaba viendo el partido en el hotel y cuando vio la entrada empezó a llorar y a sentirse mal por su hijo . Viendo la gravedad, enseguida tomó un vuelo y se fue a Tenerife. Eso fue un poco lo que pasó", relató y, para ese momento, Jesús ya había sido trasladado de urgencia a un centro médico después de sufrir una parada cardiorrespiratoria durante el encuentro.

La familia se movilizó rápidamente para acompañarlo, aunque el desenlace terminó siendo el peor. La muerte del delantero, a sus 30 años, dejó una profunda tristeza tanto en sus seres queridos como en la comunidad que lo vio crecer.

Trascendió cómo vio el papá de Jesús de Miguel el accidente en la cancha

En ese sentido, Alejandro también recordó cómo era Jesús fuera de las canchas y destacó el cariño que había construido entre los habitantes de Navahermosa: "Es una entrada durísima. Es muy conocido aquí. Él siempre pasaba por acá. La gente lo quería mucho. Era muy simpático, agradable y con muchas ganas de vivir", recordó.

Además, el vecino explicó que su hermano había logrado comunicarse con el padre del deportista después de lo ocurrido. En medio del dolor, la familia pidió intimidad y respeto para atravesar uno de los momentos más difíciles de su vida, lejos de la exposición mediática que generó la tragedia.

💐 Continúan llegando aficionados del CD Tenerife para dejar ofrendas en la puerta 9 del Heliodoro Rodríguez López en honor a Jesús de Miguel. https://t.co/jfscE2Wy1l — Todo Goles Radio (@TodoGolesRadio) November 4, 2026

Por su parte, el CD Tenerife confirmó que el funeral de Jesús de Miguel se realizará en Navahermosa, donde permanecen sus raíces familiares y donde sus seres queridos podrán despedirlo. La ceremonia tendrá lugar una vez que sea posible trasladar el cuerpo del jugador desde Tenerife hasta la península.

La conmoción también llegó al ámbito político e institucional. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, expresaron públicamente sus condolencias a los familiares, amigos y allegados del futbolista, además de manifestar su acompañamiento al club.