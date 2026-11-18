Cara pintada, sierras cordobesas y una ceremonia amazónica: así se mostró Facundo Conte, una de las grandes leyendas del vóley argentino, en su nueva etapa lejos de las canchas. El "Heredero" —apodo que le puso el relator José Montesano por ser hijo del histórico Hugo Conte— publicó un largo video en Instagram contando su experiencia en un retiro espiritual, con ayahuasca incluida. Y sorprendió a todos.

El cambio es rotundo. Conte construyó una carrera de casi dos décadas con títulos en Europa, Asia y Sudamérica, jugó cuatro Juegos Olímpicos y fue pieza clave de la generación que ganó la medalla de bronce en Tokio. Se retiró en 2024, y hoy su búsqueda pasa por otro lado: el autoconocimiento, los rituales y lo que él define como una exploración interior.

Así está Facundo Conte tras retirarse del vóley

"Acabo de volver de Córdoba, ya verán que tengo la cara pintada. Ya se está borrando, hace cuatro días que lo tengo", arrancó. Contó que estuvo en un lugar llamado Tierra Sagrada, "dirigido por gente muy amorosa", con una tribu amazónica que les pintó la cara con la tintura de una planta. " Hicimos una ceremonia de medicina amazónica, de la ayahuasca, que es una planta de poder ", relató.

El ex voleibolista explicó por qué decidió contarlo: "Para que no tengan miedo a explorarse, a profundizarse, porque ahí es donde hay un montón de información sobre nosotros mismos que hemos aprendido a esconder y a guardar para no ser dañados y sobrevivir en este mundo de locura".

Así está Facundo Conte tras retirarse del vóley

Lo más fuerte del mensaje fue la confesión personal. El mismo hombre que durante años fue sinónimo de potencia en la red se mostró frágil: "Estoy acá con toda la vergüenza del mundo y el miedo que me representa, de expresarme, de mostrarme de una manera diferente a la que estoy acostumbrado a verme, a percibirme", dijo y agregó: "Aquí estoy, a pesar de toda la fortaleza que me representa, mostrándome vulnerabilidad total. Me da miedo y me hace sentir muy incómodo".

💣Bombita. La ayahuasca contiene DMT, una sustancia controlada en la Argentina, y su consumo puede tener riesgos para la salud, sobre todo en personas con problemas cardíacos o que toman ciertos medicamentos. Ante cualquier duda, consultá con un profesional de la salud.

Así está Facundo Conte tras retirarse del vóley

Para Conte, se trata de "habitar esa dualidad entre vulnerabilidad y poder que necesito y quiero expresar". Contó que, en el retiro, se apoyó "en la sabiduría de otras personas para entender lo que necesita ser liberado" en él.

El mensaje terminó con una invitación que muchos malinterpretaron al principio, pero que él aclaró enseguida: "Y acá te invito a que te atrevas. Y no que te atrevas a tomar ayahuasca, sino que te atrevas a abrir tu corazón, a seguir tu intuición, a seguir lo que sentís, que el poder tuyo propio reside ahí y no en la mente".

Así está Facundo Conte tras retirarse del vóley

El cierre tuvo el tono de quien encontró un nuevo propósito: "Yo estoy dejando salir al mío, que le gusta comunicarse, que le gusta amar, que le gusta poder ayudar a otros y ser un puente hermoso y amoroso". Y se despidió con un "Los quiero mucho". La nueva vida de Facundo Conte, lejos del vóley, promete seguir dando que hablar.