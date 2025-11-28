Embarró la cancha: la esposa de "La Bruja" Verón atacó a Messi y luego borró la publicación

La esposa de Juan Sebastián "La Bruja" Verón, Valentina Martín, expuso la posición crítica de su marido contra el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, y al capitán de la Selección Argentina de Fútbol, Lionel Messi, luego de realizar -y después borrar- una publicación en defensa del presidente de Estudiantes de La Plata, tras la sanción que le impusieron a él y al club por no haberse adecuado al protocolo en el "pasillo" que debían hacerle a Rosario Central el último fin de semana.

"El miamiense, el inglés, el vendido, el que volvió, el que nos hizo más grandes, el único que tiene los huevos bien puestos, y que doy fe que pelea porque todo sea un poco mejor y que es más argentino que el sorete que ganó el Mundial y que vive en Miami, amigo del gordo. Fuera mafiosos del fútbol argentino. Más veronista que nunca y siempre de este lado", escribió Martín sobre una foto de ella y su pareja en el Estadio Uno.

La historia que la pareja de Juan Sebastián Verón, Valentina Martín, publicó y borró en su cuenta de Instagram.

La definición fue muy fuerte contra el astro argentino que va camino a jugar su sexto mundial de fútbol y que en los últimos días se transformó en el futbolista que más asistencias entregó en la historia de la humanidad. Al mismo tiempo, se refirió a la conducción de la AFA como "mafiosos", lo que implica una nueva demostración de no adecuación institucional a los planes con el fútbol argentino.

Martín, que en esta primera publicación reveló la tónica en la que se refieren en su familia a Tapia y la AFA, dejó otro mensaje que expuso los planes a futuro de Verón, amparados en el Gobierno nacional de Javier Milei y su política de sociedades anónimas dentro del fútbol, ya rechazada por la gran mayoría de los clubes del país.

El Tribunal de Disciplina de la AFA sancionó a Estudiantes de la Plata y a Juan Sebastián Verón por no haber hecho el pasillo a Rosario Central.

"Te quieren sacar del medio porque te tienen terror. Ni un paso atrás, es momento de dar el golpe y terminar con esta mafia. No solo tenés el apoyo de todo Estudiantes, sino de gran parte del fútbol argentino. Adelante, Juan Sebastián. Adelante", escribió la esposa del presidente de Estudiantes. Los planes detrás del ingreso del Gobierno nacional a la disputa deportiva son claros de acuerdo a los antecedentes, tanto de Verón, quien trajo al inversionista de mal renombre en el mundo de las finanzas Foster Gillett, como de Milei, quien desde que llegó al poder tuvo en agenda la privatización de los clubes.

Messi también fue criticado por la esposa de Juan Sebastián Verón.

En los últimos días la AFA sancionó a Verón por seis meses y a los jugadores que estuvieron allí por dos fechas. Además, como castigo por no haber hecho el pasillo correspondiente, impusieron al capitán de Estudiantes en ese partido, Santiago Misael Núñez, la prohibición de ejercer ese cargo durante tres meses.