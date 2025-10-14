"Qué quilombo se va armar": Moretti huyó corriendo de la sede de San Lorenzo con custodia policial y entre cánticos de los socios

Dos horas y media nomás pasó el actual presidente de San Lorenzo, Marcelo Moretti, antes de huir con custodia policial de la sede de Av. La Plata y en el marco de una fuerte movilización de socios del club que pidieron un urgente llamado a elecciones. Había llegado a las 16 del lunes para retomar sus funciones, a partir del fallo judicial que lo instaba a volver a su cargo para dejar sin efecto la acefalía que habían dictado la semana pasada.

La imagen del pique corto de Moretti para ingresar al patrullero que lo custodió a la salida del club fue rápidamente viralizada y sirvió para exponer la grave crisis institucional que atraviesa la entidad deportiva de Boedo. El actual presidente había vuelto a partir de lo definido por la Cámara Civil N° 51, que además suspendió la convocatoria a una Asamblea Extraordinaria que se había definido la semana pasada.

Al mismo tiempo, se sabe que un socio de San Lorenzo, de iniciales M.M., quedó detenido tras patear el patrullero que se llevó al presidente. El apresado había estado en la puerta de la sede al canto de "che Moretti, che Moretti, no te lo decimos más, si no llaman a elecciones, qué quilombo se va armar" y, evidentemente, se dejó llevar por el clima social destituyente que primaba ahí.

La falta deportiva de San Lorenzo podría mejorarse bastante si se lo incorporara a Moretti como delantero extremo, de acuerdo a la explosión y velocidad que demostró al subirse al patrullero. Más allá de la ironía con la que se puede abordar la noticia, es un hecho que para el dirigente será muy complicado sostener la situación. Durante el lapso que estuvo adentro volaron muchos huevos que colmaron el frente de la sede.

Los hinchas de San Lorenzo fueron a protestar a la sede de Avenida La Plata por la vuelta de Marcelo Moretti como presidente.

En ese sentido, los efectivos de la Policía de la Ciudad también reprimieron con gas lacrimógeno a los manifestantes presentes, cada vez que intentaron forzar el ingreso al lugar, en rechazo a la apelación que había hecho del primer fallo que dictaminaba la acefalía y convocaba a una Asamblea Extraordinaria.

A partir del último fallo, la Comisión Directiva de San Lorenzo debía reunirse de forma regular en los siguientes 15 días, en un evento que estaría supervisado por la Inspección General de Justicia (IGJ). El logro judicial de Moretti fue a partir de la irregularidad de que la convocatoria se haya hecho sin el presidente o el vice y sólo con el actual secretario general, Martín Cigna.

Néstor Ortigoza junto al presidente de San Lorenzo, Marcelo Moretti.

"La Justicia me dio la razón. Vuelvo estos días con (Néstor) Ortigoza de vicepresidente. Tengo mi equipo de dirigentes para volver", había confirmado Moretti en los últimos días al sitio partidario Mundo Azulgrana. No pudo ser porque el pueblo de San Lorenzo y sus socios, no quieren que siga al mando.