Lionel Messi le da la peor noticia a los hinchas de Newell's Old Boys: renueva con el Inter Miami

Lionel Messi, el eterno capitán de la Selección Argentina decidió extender su contrato con el Inter Miami hasta diciembre de 2028. La noticia, oficializada por el club a través de un emotivo video en sus redes sociales, confirma que "La Pulga" seguirá vistiendo la camiseta rosa de las Garzas por varios años más, consolidando su legado en la Major League Soccer (MLS).

La publicación del Inter Miami, acompañada por el mensaje "He's home" ("Él está en casa"), y en el video, se puede ver al delantero firmando su contrato con un traje impecable, mientras los gritos de "Messi, Messi" resuenan como un eco del fervor que despierta en los fanáticos. Al final de la grabación, aparece el mensaje "freedom 10 dream" ("libertad, 10, sueño"), una frase que resume la esencia de su carrera.

Messi con la camiseta del Inter de Miami

El anuncio llega en un momento clave para el club, que tiene entre sus manos la construcción de su nuevo estadio, previsto para inaugurarse entre finales de 2026 y principios de 2027. El hecho de que Messi haya renovado su contrato hasta 2028 deja abierta la posibilidad de que este nuevo escenario lleve su nombre, un homenaje digno para quien le dio los mejores laureles al Inter Miami en un fenómeno global y donde fue filmado el impresionante video.

Esta decisión pone fin a las especulaciones sobre un posible regreso al Barcelona o incluso a Newell's Old Boys, clubes donde los fanáticos soñaban con verlo retirarse. Para diciembre de 2028, Messi tendrá 41 años y medio, lo que hace casi inevitable que cuelgue los botines con la camiseta del Inter Miami.

A pesar de su edad, Messi no da señales de querer detenerse: con la próxima Copa del Mundo programada para celebrarse en Estados Unidos, México y Canadá en 2026, Lio tiene la mirada puesta en lo que podría ser el capítulo final de su gloriosa carrera internacional. Por su parte, el entrenador estrella de la Selección, Lionel Scaloni ya dejó claro que Messi seguirá siendo el líder del equipo "hasta cuando él quiera".

El Mundial 2026 será su sexta participación en la máxima cita futbolística, una cifra que pocos jugadores alcanzaron en la historia. Cumplirá 39 años durante ese evento deportivo, pero su experiencia, talento y determinación lo convierten en una pieza clave para las aspiraciones argentinas. Después de conquistar la tercera gloria en Qatar 2022, Messi buscará cerrar con broche de oro su carrera intencional.

Messi con la camiseta del Inter de Miami

Desde su llegada al Inter Miami a mediados de 2023, Lionel Messi jugó 82 partidos oficiales con las "Garzas", y metió 71 goles y pero también 36 asistencias, cifras lo marcan como un líder indiscutido de la MLS.