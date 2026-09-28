"Ensayen que yo voy a estar bien": cómo sigue Daniel Osvaldo y el deseo que lo sostiene en terapia

Daniel Osvaldo sigue internado en terapia intensiva, pero está despierto y con ánimo mientras recibe antibióticos por una infección pulmonar que derivó en un derrame pleural. Un amigo del ex futbolista habló en exclusiva con BigBang y describió la preocupación de los primeros días, el alivio por su evolución y las ganas de Osvaldo de volver pronto a los escenarios.

"Tuvo una infección pulmonar y lo tuvieron que internar. Lo estaban tratando como algo muscular, pero un médico ahí en un hospital público -menos mal que fue al hospital público- le hizo los estudios a los pulmones y se dio cuenta que era todo pulmonar", contó.

Daniel Osvaldo

Osvaldo ingresó de urgencia al Hospital Municipal de Llavallol el jueves 24 de septiembre, después de varios días con dolores y malestar y, cuando apareció la fiebre, nuevos estudios detectaron líquido en la zona pulmonar. Los médicos resolvieron intervenirlo, limpiar la zona afectada y tomar muestras para una biopsia.

Mientras tanto, la familia pidió desmentir versiones sobre una resección pulmonar y sobre supuestos vínculos entre el cuadro y las adicciones: "Está consciente y con ánimo esperando que el antibiótico le ataque a las bacterias. Pero dentro de todo lo complicado que podría haber sido está bien", relató su amigo. La familia también informó que permanece lúcido y sin sedación.

Daniel Osvaldo con su banda Dani Stone y Barrio Viejo

El exfutbolista está internado en un hospital público porque no cuenta con cobertura privada. Según su amigo, no se trata de una situación reciente: "Sin prepaga, pero nunca quiso tener prepaga. Él siempre dijo que era del hospital público". En el hospital lo acompañan sus hermanos y hermanas que al momento esperan los resultados del cultivo para identificar la bacteria y confirmar que el antibiótico elegido esté dando resultado.

El amigo estimó que podría permanecer "dos o tres días más" en terapia y luego pasar unos días a una habitación, antes de recibir el alta. "Yo calculo que en una semanita ya tendría que estar afuera", dijo.