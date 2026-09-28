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"Ensayen que yo voy a estar bien": cómo sigue Daniel Osvaldo y el deseo que lo sostiene en terapia

Un amigo del ex futbolista habló con BigBang y contó que permanece lúcido en el Hospital Municipal de Llavallol, acompañado por sus hermanos y hermanas. Osvaldo no tiene prepaga por elección y, cuando se recupere, quiere volver a tocar con su banda en Café Berlín.

28 Septiembre de 2026 09:39
Daniel Osvaldo
Daniel Osvaldo

Daniel Osvaldo sigue internado en terapia intensiva, pero está despierto y con ánimo mientras recibe antibióticos por una infección pulmonar que derivó en un derrame pleural. Un amigo del ex futbolista habló en exclusiva con BigBang y describió la preocupación de los primeros días, el alivio por su evolución y las ganas de Osvaldo de volver pronto a los escenarios.

"Tuvo una infección pulmonar y lo tuvieron que internar. Lo estaban tratando como algo muscular, pero un médico ahí en un hospital público -menos mal que fue al hospital público- le hizo los estudios a los pulmones y se dio cuenta que era todo pulmonar", contó.

Daniel Osvaldo
Daniel Osvaldo

Osvaldo ingresó de urgencia al Hospital Municipal de Llavallol el jueves 24 de septiembre, después de varios días con dolores y malestar y, cuando apareció la fiebre, nuevos estudios detectaron líquido en la zona pulmonar. Los médicos resolvieron intervenirlo, limpiar la zona afectada y tomar muestras para una biopsia. 

Mientras tanto, la familia pidió desmentir versiones sobre una resección pulmonar y sobre supuestos vínculos entre el cuadro y las adicciones: "Está consciente y con ánimo esperando que el antibiótico le ataque a las bacterias. Pero dentro de todo lo complicado que podría haber sido está bien", relató su amigo. La familia también informó que permanece lúcido y sin sedación.

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Daniel Osvaldo con su banda Dani Stone y Barrio Viejo
Daniel Osvaldo con su banda Dani Stone y Barrio Viejo

El exfutbolista está internado en un hospital público porque no cuenta con cobertura privada. Según su amigo, no se trata de una situación reciente: "Sin prepaga, pero nunca quiso tener prepaga. Él siempre dijo que era del hospital público". En el hospital lo acompañan sus hermanos y hermanas que al momento esperan los resultados del cultivo para identificar la bacteria y confirmar que el antibiótico elegido esté dando resultado. 

El amigo estimó que podría permanecer "dos o tres días más" en terapia y luego pasar unos días a una habitación, antes de recibir el alta. "Yo calculo que en una semanita ya tendría que estar afuera", dijo.

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Pese a la internación, Daniel Osvaldo ya piensa en volver a tocar con su banda. Tiene previsto presentarse el 31 de octubre en Café Berlín, en la avenida San Martín, cerca de General Paz. A sus compañeros les dejó un mensaje que hoy suena a promesa y deseo: "Ensayen que que yo voy a estar bien para esa fecha". Por ahora, su prioridad es recuperarse; la música, mientras tanto, ya lo espera.  

Café Berlín Daniel Osvaldo Hospital Municipal de Llavallol

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