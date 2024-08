"Es mejor callarse": el cuñado de Peillat cuestionó que mencione a Maradona pero pidió el fin de las amenazas

El grito de gol que realizó Gonzalo Peillat durante el partido en el cual Alemania dejó afuera a la Selección Argentina de Hockey de los Juegos Olímpicos de París 2024, desencadenó una serie de eventos desafortunados. Es que el nacionalizado alemán citó a Diego Armando Maradona para defenderse de las acusaciones en su contra y la bronca con él creció mucho. Ahora, su cuñado de Los Leones Thomas Habif ---hermano de su pareja la ex leona Florencia Habif- cuestionó sus declaraciones aunque intentó llevar calma ante las amenazas que recibieron sus familiares.

"Tal vez es mejor callarse la boca y listo. Si él no hablaba, no hubiera pasado a mayores, pero él decidió hacerlo. La Argentina es un país muy pasional y si un argentino grita un gol a otro argentino lógicamente va a tener repercusión. La mayoría de la gente que opina no está muy interiorizada en el tema. Es un deporte muy chico, y lo negativo de todo esto es que se saca de foco al seleccionado argentino", opinó Habif en una entrevista realizada para la revista Gente.

Thomas Habif, integrante de "Los Leones" y cuñado de Gonzalo Peillat

Fue a partir de la polémica que desató Peillat tras declarar ante la TV Pública un descargo de su decisión. "Hay que hacer mente fría: decir no importa y seguir para adelante. Cuando tomé la decisión supe que iba a haber un 50% de gente que le iba a gustar y un 50% que no, pero al final es mi vida. Al que le guste bien y al que no le guste sorry, como dijo Maradona: 'Que la sigan chupando'", había soltado.

Thomas, de buen vínculo con su cuñado, lo felicitó tras la victoria alemana, aunque luego realizó un posteo en sus redes en donde reconoció estar "orgulloso de ser argentino". " Yo la verdad que estoy orgulloso de poder representar a mi país en la máxima competición que tiene el deporte . No fue una publicación hacia nadie ni buscando nada. Con Gonzalo se saca un poco la cosa de contexto por todo lo que pasó, pero es algo que no tiene nada que ver con él", aseguró.

"El festejo es una reacción de un jugador que está en un Juego Olímpico, al igual que todos, y que capaz en el momento ni lo pensó. Es decir, hizo el gol y lo festejó. Más allá de si coincido o no en algunas cosas, más allá del festejo, creo que él se expone con las declaraciones. El festejo en sí es una reacción de un jugador que está representando a su país porque esa fue su decisión. Eso en particular no lo veo como algo grave y malo", aceptó Habif sobre lo sucedido.

Aunque su cuestionamiento vino por el lado de citar al héroe más importante de la historia nacional moderna. "Es un poco raro citar con otra camiseta a Maradona, que es el jugador que se moría por Argentina. Pero no deja de ser un deportista que las circunstancias de la vida hicieron que fuera a jugar a otro país, pero para mí no tiene que tomar más trascendencia que esa", intentó cerrar.

Gonzalo Peillat y la ex leona Florencia Habif, tras casarse. Ahora ella espera un hijo de él

A su vez, reconoció que le pareció raro lo que sucedió, teniendo en cuenta que Peillat "tiene la medalla más importante del Hockey Argentino", pero aprovechó la situación para cuestionar que la situación se lleve "a lo drástico de hacer amenazas", porque "es un deporte chico en el que el ambiente es bastante sano y tiene que quedar ahí".

"Fue un gran torneo, compitiéndoles de igual a igual a todos, a los dos finalistas olímpicos, al último finalista del mundo y al campeón del mundo, y a mi entender merecía mucho más este grupo. Y se habla más de Gonzalo que hoy representa a Alemania, que del seleccionado argentino. Eso es lo que molesta un poco más", lamentó Thomas Habif. "Con Gonzalo tengo una buena relación y tratamos de no hablar sobre estos temas porque cada uno tiene su punto de vista, y yo no lo voy a convencer a él, ni él a mí", finalizó.