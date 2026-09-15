El último baile del Messías en casa: los detalles del partido despedida de Leo y el rol clave que jugará toda la Scaloneta

¡Volvió la esperanza! La desazón que le dejó a todos los argentinos la despedida de Lionel Messi de la Selección argentina encontró cierto consuelo después de que Lionel Scaloni confirmara a los convocados para los tres amistosos que la Scaloneta disputará en la próxima fecha FIFA. Pero eso no es todo: la AFA prepara una fiesta especial para el seis de octubre en el Monumental.

Minutos después de que la AFA difundiera la lista de los convocados, Claudio "Chiqui" Tapia publicó un video en sus redes sociales en el que reveló el detrás de la convocatoria a Leo y anticipó algunos de los momentos especiales que se vivirán en el partido despedida del eterno capitán.

"A todos los hinchas de la Selección argentina, a todos los argentinos y argentinas, quiero comunicarles que después de una charla que hemos tenido con el DT de la Selección mayor, Lionel Scaloni, hemos tomado la decisión de invitar al mejor jugador del mundo, al emblema de nuestra Selección; a nuestro capitán, Lionel Andrés Messi, para que pueda tener la despedida que realmente se merece... acá, en la Argentina", reveló Tapia.

💣Luego de confirmar que la despedida será el seis de octubre en el Monumental ante Benín (el último de los tres amistosos que la Scaloneta disputará en pocas semanas), Tapia confirmó que la despedida contará con la presencia de todos los campeones del mundo de Qatar y anticipó que será una jornada épica, a la altura de Messi.

Todos los argentinos van a poder ver el último tango del mejor jugador del mundo"

"Luego de haber recibido la aceptación de Lionel, invitar a todos los campeones del mundo que participaron con él en el Mundial de Qatar 2022 para que, con sus familias, lo acompañen en el partido que va a ser inolvidable para todos los argentinos y argentinas fanáticos de la Selección a ver el último tango del mejor jugador del mundo", arengó el presidente de la AFA.

Scaloni dirigirá a Messi en su "último tango" con la Selección argentina de fútbol.

Fechas, rivales y el gran misterio: cuándo salen a la venta las entradas

Si bien aún no se confirmó si Leo será titular en los primeros dos amistosos de la saga, la expectativa es total y el sitio Deportick -la plataforma que suele comercializar las ventas de las entradas de la Selección en sus presentaciones de local- estalló en cuestión de segundos.

La agenda de la Scaloneta

Miércoles 30 de septiembre: contra Bolivia en el estadio Kempes de Córdoba.

Sábado 3 de octubre: contra Burkina Faso en el Monumental.

Martes 6 de octubre: contra Benín en el Monumental.

La convocatoria de 28 futbolistas de Lionel Scaloni para los amistosos de la próxima fecha FIFA y la despedida de Lionel Messi.

La convocatoria

La nueva lista de Scaloni tiene nombres conocidos como Emiliano "Dibu" Martínez y Cristian "Cuti" Romero y otras novedades como Román Vega (del Zenit de Rusia) y Santiago Castro (de la Roma). Al mismo tiempo, existen otros regresos esperados como el de Franco Mastantuono (de la Fiorentina) y Gianluca Prestianni (del Benfica portugués).

Arqueros: Emiliano Martínez, Juan Musso y Gerónimo Rulli; defensores: Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Juan Foyth, Facundo Medina, Nicolás Tagliafico y Román Vega; mediocampistas: Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Valentín Barco, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Rodrigo De Paul, Nicolás Paz, Franco Mastantuono y Matías Soulé; delanteros: Giuliano Simeone, Nicolás González, Gianluca Prestianni, José Manuel López, Santiago Castro, Julián Álvarez, Lautaro Martínez y Lionel Messi.