Milei quedó con 60,6% de imagen negativa en Latinoamérica y casi termina haciendo podio... del lado de Venezuela

Javier Milei recibió una nueva dosis de realidad, esta vez pura y dura a nivel regional: en septiembre quedó en el puesto 14 entre 18 presidentes latinoamericanos, con apenas 35,5% de imagen positiva y un contundente 60,6% de imagen negativa, según el ranking mensual de CB Global Data.

El Presidente mejoró apenas 0,4 puntos respecto de agosto, cuando tenía 35,1% de valoración positiva. Una suba tan pequeña que, en términos libertarios, podría presentarse como una "recuperación histórica" si se la mira con suficiente distancia prudencial.

Milei en su era de Diputado Nacional

El relevamiento en Argentina se realizó entre el 7 y el 11 de septiembre sobre 4.060 casos, con un margen de error de +/-1,5%. Además, el 3,9% de los consultados no respondió o dijo no tener una opinión sobre Milei.

La gran ganadora fue la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que encabezó la tabla con 69% de imagen positiva y desplazó del primer lugar a Nayib Bukele, de El Salvador. Mientras Sheinbaum subía, Milei hacía equilibrio para no caer más abajo y terminaba relativamente cerca de Delcy Rodríguez, la presidenta venezolana, aquel país que el presidente de las fuerzas del cielo tanto menosprecia.

Claudia Sheinbaum

Así quedó el ranking regional

Claudia Sheinbaum, México: 69% de imagen positiva Nayib Bukele, El Salvador: 66,2% Abelardo de la Espriella, Colombia: 53,6% Keiko Fujimori, Perú: 52,4% Luis Abinader, República Dominicana: 50,8% Laura Fernández, Costa Rica: 49,7% Luiz Inácio Lula da Silva, Brasil: 48,5% Daniel Noboa, Ecuador: 47,4% Santiago Peña, Paraguay: 45,5% Nasry Asfura, Honduras: 43,2% José Antonio Kast, Chile: 42,9% Rodrigo Paz, Bolivia: 41,6% Yamandú Orsi, Uruguay: 37,7% Javier Milei, Argentina: 35,5% Daniel Ortega, Nicaragua: 33,9% José Mulino, Panamá: 32,1% Delcy Rodríguez, Venezuela: 28,8% Bernardo Arévalo, Guatemala: 28,2%

El ranking muestra que Javier Milei todavía está por encima de Ortega, Mulino, Rodríguez y Arévalo, un dato que probablemente pueda convertirse en una próxima pieza audiovuisual de Santiago Oría: "Argentina supera a Venezuela". El detalle incómodo es que lo hace apenas por 6,7 puntos y desde el puesto 14.

Luis Abinader

El mayor crecimiento del mes fue para Luis Abinader, que subió 2,7 puntos porcentuales. La peor caída la sufrió Rodrigo Paz, de Bolivia, que perdió 8,9 puntos. Milei, en cambio, avanzó apenas cuatro décimas: una hazaña estadística que no alcanza para sacarlo del fondo de la tabla.

La imagen negativa del Presidente argentino llega mientras su Gobierno intenta vender una recuperación económica, defiende la baja de la inflación y utiliza la épica de Malvinas para reforzar su discurso. Pero fuera de la cadena nacional, el balance regional es menos heroico: 60,6% de rechazo, 35,5% de aprobación y una ubicación apenas por encima de la presidenta venezolana. Por ahora, la revolución libertaria de Javier Milei parece tener un problema de exportación.