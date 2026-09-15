¡Quiero volver a robarle un gol al ladrón! Todo lo que tenés que saber sobre los tres amistosos de la Scaloneta

¡Quiero volver a robarle un gol al ladrón! Después de la emotiva despedida de Lionel Messi de la Selección, la Scaloneta vuelve al ruedo con una serie de tres amistosos que se disputarán en territorio nacional. Los rivales, los horarios y en qué ciudades el equipo de Lionel Scaloni volverá a regalarle magia a los argentinos.

⚽️En las últimas horas, la Asociación Argentina de Fútbol (AFA) anunció tres partidos para la próxima fecha FIFA que tendrá una larga ventana que irá desde el 21 de septiembre al 6 de octubre. Los rivales serán Bolivia, Burkina Faso y Benín.

💣Dato no menor: los tres encuentros servirán para que los sancionados por los incidentes de la final resten partidos como suspendidos, para poder estar disponibles cuando lleguen los torneos oficiales.

El 30 de septiembre será el primer partido con el único rival sudamericano de la fecha y se disputará en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, con horario todavía a definir con precisión. Los otros dos serán en el Estadio Monumental. El 3 de octubre será el primero contra Burkina Faso, mientras que sólo tres días después, se vendrá el último rival: Benín.

La Selección argentina viene de perder la Final con España, pero de ganar una Semifinal única contra Inglaterra.

La Scaloneta arranca a descontar la pesada herencia que nos dejó la final contra España. Leandro Paredes podrá descontar tres de los diez partidos de sanción; mientras que a Nahuel Molina Lucero le quedarán cuatro de las siete fechas de expulsión. En caso de ser titular, Thiago Almada ya quedará liberado para disputar los futuros encuentros oficiales.

💣Esa dinámica de restar partidos se pudo dar por el tipo de encuentros que la AFA programó. Es que los tres rivales corresponden a partidos Clase A, que son los únicos que cuentan como sancionables.

Lionel Messi se despidió de la Selección argentina, pero la ilusión de que se despida en la próxima triple fecha crece día a día.

El otro anuncio de la AFA fue la reinauguración del Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata, que tendrá lugar en noviembre de cara a la siguiente fecha FIFA. Las encargadas de volver a poner la pelota en la cancha serán las jugadoras de la Selección femenina mayor, quienes disputarán un partido contra Alemania.

"Hemos hecho todo el campo de juego nuevo y bajamos la superficie casi un metro de todo el entorno del estadio para poder hacer nuevas ubicaciones preferenciales", anunció el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, en sus redes sociales.