Se agranda la denuncia penal contra Milei, Caputo y Bausili por el oro: "Que expliquen qué negocio hicieron"

¡El Congreso se activó fuerte! Senadores del bloque justicialista ampliaron en las últimas horas la denuncia penal contra Javier Milei, Luis "Toto" Caputo y Santiago Bausili por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos. ¿El disparador? Los más de mil lingotes de oro que sacaron sin dar explicaciones de las reservas del Banco Central.

"Interpusimos la denuncia porque hace más de un año venimos preguntándoles dos preguntas simples y sencillas: dónde está el oro de las reservas del Banco Central y qué hicieron con él", precisó en diálogo con BigBang María Florencia López, una de las senadoras que impulsan la demanda contra el presidente, el ministro de Economía y el titular del BCRA.

Bausili, Milei y Caputo investigados por haberse llevado el oro del Banco Central

El disparador del pedido de ampliación -elevado por los senadores Martín Soria, Juliana Di Tullio y López- fue la información vinculada al destino, custodia y trazabilidad de las reservas de oro. En efecto, la presentación judicial incorpora las contradicciones en las que incurrió Bausili durante su presentación en la Cámara Alta; en especial las vinculadas a la ubicación física de los más de mil lingotes y la supuesta auditoría a la que hizo alusión el titular del BCRA.

No pueden contestar en dónde está el oro, qué negocio hicieron con él, ni en dónde está la rentabilidad"

"No sólo no pueden contestar en dónde está y qué hicieron con el oro, sino que Bausili vino al Congreso a mentir; a decir que el oro no estaba en Inglaterra, sino que estaba en Suiza, cuando tenemos información de que eso es falso", resaltó la senadora, y sumó: "Además, dijo que tiene todas las auditorías internas y externas aprobadas, cuando la AGN desconoció y desmintió esa falacia".

En concreto, el pedido de ampliar la denuncia -presentada el 28 de abril de 2026- busca que la Justicia Federal incorpore los nuevos elementos en el marco de la investigación por los delitos ya denunciados. "Se llevaron el oro de las reservas en el 2024 y seguimos sin saber a dónde. Son más de mil lingotes, estamos hablando de nueve mil millones de dólares y hasta el día de la fecha no pueden contestar dónde está, qué negocio hicieron con él, ni en dónde está la rentabilidad", cerró López.