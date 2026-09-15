Horror en Mendoza: mataron a un nene de 7 años durante una balacera contra su casa

Un niño de 7 años fue asesinado este lunes por la noche durante un ataque a tiros contra una vivienda del asentamiento Villa Junín, en el departamento de Las Heras, Mendoza. Se llama Leonel Santino Ortiz y recibió un disparo mientras se encontraba en el patio de su casa.

El episodio ocurrió alrededor de las 21.16, cuando ingresó un llamado a la línea de emergencias provincial que alertaba sobre detonaciones de arma de fuego en un domicilio del barrio. La Policía provincial fue enviada a la zona para reconstruir la secuencia y asistir a las personas afectadas.

Efectivos policiales constataron la muerte de Leonel Santino Ortiz

Según las primeras averiguaciones del parte policial, un grupo de personas habría ingresado a una vivienda y efectuado una importante cantidad de disparos. Uno de los proyectiles alcanzó a Leonel, que fue trasladado en un vehículo particular al Hospital Carrillo. Los médicos intentaron salvarle la vida, pero el niño murió a causa de un shock hipovolémico provocado por la importante pérdida de sangre derivada de la herida de arma de fuego . Los atacantes habrían escapado en un automóvil de color rojo.

La hermana de Leonel, Valeria, relató que el niño estaba en el patio cuando comenzó la balacera. Entre lágrimas, expresó: "Me mataron a mi hermano. Quisieron entrar a mi casa, ya había discusión antes... Si mi hermanito no tenía la culpa de nada". En medio de la desesperación, la joven pidió que se analicen las cámaras de seguridad de las viviendas cercanas para identificar a quienes participaron del ataque. "Allá hay un vecino que tiene cámaras. ¿Por qué no las muestran y buscan al que mató a mi hermano?", reclamó mientras señalaba una de las casas linderas.

Efectivos policiales constataron la muerte de Leonel Santino Ortiz

Valeria también contó que la familia había sufrido un primer ataque durante la mañana del lunes, cuando intentaron incendiar la precaria vivienda desde una de las ventanas: "Dicen que uno de mis hermanos está involucrado en un robo, pero mi hermano no fue. Vinieron temprano y querían que mi hermano se fuera y a la noche me mataron a mi hermanito", explicó.

María, la madre de Leonel, contó que todo comenzó cuando su hijo Matías llegó corriendo a la casa: "Viene mi hijo Matías, se mete para adentro y me dice 'me pegaron mami'. Estaba todo lastimado. Y empiezan a correr a todos, siento los tiros y se cae mi hijo chiquito -Leonel- en el piso", relató ante Canal 9 Televida. La mujer aseguró que no pudo ver a los atacantes porque dispararon desde afuera y a través de una cortina: "Ni los ví yo. Estaba la cortina y empezaron a disparar para adentro, a lo ciego ", sostuvo.

María, mamá de Leonel Santino Ortiz

La causa quedó a cargo del fiscal Oscar Malla y, durante la madrugada, la Dirección de Investigaciones reunió testimonios y otros elementos que permitieron identificar a un sospechoso, detenido este martes por la mañana en el barrio San Martín, menos de 12 horas después del crimen. El acusado quedó a disposición de la Justicia mientras se intenta establecer quiénes participaron del ataque y cómo una disputa que no tenía a Leonel como protagonista terminó quitándole la vida dentro de su propia casa.