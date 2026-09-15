Fuma abajo del agua: la movida judicial que podría dejar en suspenso la condena y habilitar a CFK a candidatearse

Ahora sí: arranca la campaña. Los abogados de Cristina Fernández de Kirchner dieron un batacazo judicial que podría, cuanto menos, suspender la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que pesa sobre la ex presidenta. ¿En criollo? Con el aporte de nuevas pruebas, que se desprenden de la declaración de un funcionario en la causa Cuadernos, los letrados solicitarán a las Naciones Unidas la impugnación de la condena y, durante el período de revisión, CFK podría jugar en las próximas elecciones.

La defensa de la ex presidenta brindó detalles de la solicitud del recurso de revisión en una conferencia de prensa. Carlos Alberto Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego explicaron en detalle la nueva prueba que les permitirá avanzar con la nueva estrategia: "Esto tiene tres vías: el Comité Internacional de Derechos Humanos, una vía de revisión y una vía interna para terminar con la injusticia contra la ex presidenta".

La nueva prueba llegó el seis de agosto de este año, en el marco de la causa 'Cuadernos'. "Compareció un testigo convocado por la fiscalía, un técnico que se desempeña en la Dirección de Vialidad. Era una base de datos en la que aparecía cómo se habían gastado los fondos del fideicomiso por el que habían acusado a Cristina. ¿Qué encontramos? Que cuando se hablaba de la utrilización de los fondos a Vialidad se hizo una inversión de US$2000 millones", precisaron.

💣Dato bombita: al confirmarse la inversión de US$2000 millones a obras públicas, el decreto 54/2009 fue una norma de carácter general y no un instrumento creado para favorecer a un empresario. Lo asignado al Grupo Austral (vinculado con Lázaro Báez) haya sido el 0,85%

La sentencia a Cristina es injusta y la imputación fue absolutamente falsa"

"A Lázaro Báez se le había asignado el 1% (0,85%) entre el 29 de enero de 2009 y el 10 de diciembre de 2015. La información demuestra que lo que se había dicho en la sentencia es falso. Frente a este hallazgo, llevamos la prueba a Naciones Unidas", anticipó Beraldi.

¿Cuál es la relevancia de la confirmación de que el Grupo Austral percibió el 0,85%? "Esta prueba marca un giro decisivo en el caso. No hay ningún fundamento fáctico para condenarla. Estos datos ponen a la acusación en una contradicción radical e insostenible. Son datos del órgano de Vialidad, que demuestran que ese grupo empresarial tuvo una participación mínima", explicó Valim.

¿Va a poder jugar CFK en las próximas elecciones?

Esa, al menos, es la premisa de su equipo de abogados. Y es que, por fuera de que el objetivo final sea revocar la condena, con el pedido de revisión la Justicia podría ponerla en suspenso y permitirle a la ex presidenta presentarse como candidata.

"Nuestro propósito es que esta condena caiga, que Cristina quede en libertad y que reanude su actividad política. Frente a estas nuevas pruebas, estamos en condiciones de que un tribunal de Justicia pueda suspender los efectos de esta condena. Cristina sabe que esto puede demorar un tiempo", anticipó Beraldi.

Fernández de Kirchner fue condenada en la causa Vialidad a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La Corte Suprema dejó firme la condena en junio de 2025 y, desde entonces, la ex presidenta cumple con su detención domiciliaria en San José 1111.