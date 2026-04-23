La "inflación cancha": en solo ocho meses las entradas visitantes se triplicaron y expusieron los aumentos

La paulatina vuelta del fútbol visitante a los estadios argentinos dejó de relieve una nueva manera de medir si los aumentos de precios están dentro de los parámetros que ofrece el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) o son mucho más alto que lo que informan desde el organismo nacional. La"inflación cancha" reveló que entre agosto de 2025 y abril de 2026, los precios de las entradas para quienes no son locales se fue casi al triple de lo que estaban.

El dato llegó a partir de los precios que lanzó San Lorenzo para que su público pueda disfrutar las 5.000 entradas que dispusieron desde Platense para que se acerquen como visitantes. El valor que le pusieron a los tickets fue motivo de discusión entre la parcialidad azulgrana, ya que 90 mil pesos -y únicamente en efectivo- parece un monto completamente excesivo para la magnitud del encuentro en el que, si bien se juegan la clasificación a los play offs, tampoco parece ser tan determinante.

El anuncio del precio de 90 mil pesos a las entradas visitantes de San Lorenzo en Platense.

Al mismo tiempo, es la segunda vez consecutiva que los del santo pueden ir a Vicente López en menos de un año, ya que en agosto de 2025 también se habilitaron la misma cantidad de entradas, aunque en aquella oportunidad el precio era bastante diferente en relación al abultado actual, ya que las populares estaban a 35 mil pesos, casi tres veces menos que las del próximo viernes.

La especulación también se puede hacer en dólares, tal como hizo el periodista Diego Paulich, especializado en San Lorenzo, al aire del streaming Picado TV, quien recordó que en agosto de 2025 "el dólar oficial estaba 1.330" y "entonces cada entrada salía US$ 26,31", mientras que en la actualidad, "con el dólar a 1.400", "cada entrada vale US$ 64". Lo más paradójico es que pocas semanas atrás, ante la invitación a los hinchas de Vélez Sarsfield a que concurran a Vicente López, los precios habían sido de 60 mil pesos.

Los márgenes también se vieron en la B Nacional y la vuelta de los visitantes que tuvo al llamativo Quilmes - Nueva Chicago, en el cual los de Mataderos hicieron una fiesta que tuvo repercusión en redes sociales y medios de comunicación. En este partido, ocurrido el último fin de semana, los del verdinegros debieron pagar 60 mil pesos para ingresar al estadio, un monto que no reconoció diferencias entre la primera y la segunda categoría del fútbol local.

Lo cierto es que la "inflación cancha" está de relieve y es una nueva forma de ver que los números que quiere imponer el oficialismo no se sostienen en ningún escenario, ya que la inflación interanual del 32,6% que anunció el Indec, no parece tener coherencia con lo que se ve en el supermercado, en los alquileres, en los transportes y, ahora, en las canchas de visitante.