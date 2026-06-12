F1: Colapinto arranca el GP de Barcelona y durante todo el finde no tapará partidos del Mundial

Franco Colapinto comienza este viernes su participación en el Gran Premio de Barcelona de la Fórmula 1 y ninguna instancia de la carrera se verá superpuesta con alguno de los partidos del Mundial 2026 que comenzó el jueves, con la victoria 2 a 0 de México frente a Sudáfrica y el triunfo 2 a 1 de Corea del Sur frente a la República Checa. Tras una participación en el GP de Mónaco para el olvido, el pilarense intentará volver a sumar puntos con Alpine.

El objetivo del piloto argentino es recuperar la dinámica que lo dejó sexto en el GP de Canadá séptimo en el de Miami una fecha antes, y que no se presentó durante el último desafío europeo, que lo encontró en el decimoquinto lugar, pero último a partir del abandono de siete de sus compañeros.

La Fórmula 1 revocó las dos sanciones contra Pierre Gasly y le devolvió el tercer puesto que tuvo en el Gran Premio de Mónaco.

Lo bueno para las y los fanáticos del deporte y en relación al Mundial 2026 de fútbol es que no van a tener que elegir entre ver la carrera y los partidos que habrá este fin de semana porque la agenda de la principal competencia del automovilismo no coincidirá con ningún encuentro durante el fin de semana.

Este viernes Franco tiene las primeras dos prácticas, que serán a las 8:30 y 12 horas de la Argentina, mientras que la tercera será a las 7:30 pero del sábado. Ese mismo día tendrá la clasificación a las 11, para la carrera del domingo que largará a las 10. En ese sentido, el fútbol mundialista arrancará a las 16 las próximas dos jornadas, mientras que la última lo hará a las 14.

La promoción de la Fórmula 1 del Gran Premio de Barcelona con Franco Colapinto como protagonista.

Hasta el momento y con las últimas cinco carreras ganadas, el líder de la Fórmula 1 es el italiano Andrea "Kimi" Antonelli de Mercedes, quien marcha bien de cara al objetivo de convertirse en el campeón más joven en la historia de la categoría, con solo 19 años. Hasta el momento tiene 156 puntos y su escolta, Lewis Hamilton de Ferrari, tiene solamente 90. Detrás están su compañero de equipo George Russell con 88 y Charles Leclerc con 75.

La recuperación de Franco en su desempeño en Alpine había llegado luego de una jornada histórica en Buenos Aires, en la cual se subió a uno de los monoplazas que manejó Juan Manuel Fangio cuando corría en la Fórmula 1. Casi como si hubiera sido un ritual para su suerte, las siguientes competencias que enfrentó fueron sus mejores desempeños. Ahora queda ver si esa racha se cortó en Mónaco o si esa fecha fue solo un traspié.