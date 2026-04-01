"No hacemos política": el intento de blindaje de la Selección en medio del escándalo que salpica a la AFA

En un país donde el fútbol nunca fue solo fútbol, la frase suena más a defensa que a convicción. "No hacemos política". La dijo Rodrigo De Paul, con tono firme pero en un contexto que desborda cualquier intento de neutralidad. Porque mientras el mediocampista intenta blindar a la Selección Argentina de la tormenta, la crisis institucional de la AFA ya se filtró en el vestuario. El discurso de De Paul no apareció de la nada.

De hecho, llega después de semanas marcadas por polémicas, cuestionamientos y una dirigencia bajo sospecha. El presidente de la AFA, Claudio Tapia, enfrenta una causa judicial por presuntas irregularidades millonarias vinculadas a la retención y omisión de aportes. El escándalo no solo golpea a la cúpula del fútbol argentino: también arrastra a la Selección, convertida en un activo simbólico demasiado valioso para quedar al margen.

En ese contexto, los jugadores quedaron en el centro por ser la cara de un éxito deportivo mientras detrás se acumulan denuncias y desconfianza. Lejos de esquivar el tema, De Paul eligió enfrentarlo para marcar distancia: "Que quede claro que nosotros somos jugadores de fútbol, venimos a jugar al fútbol. Nosotros no hacemos política, nosotros no entendemos de esos lugares. Quienes tienen que hacerlo, valga la redundancia, son los políticos y nosotros somos jugadores de fútbol, nos gusta que nos juzguen por lo que hacemos dentro de una cancha y es simplemente eso", lanzó el mediocampista tras la victoria por 5 a 0 ante Zambia.

Lionel Messi y Rodrigo de Paul

Y sumó: "Siempre vamos a tratar de defender la camiseta de la Selección Argentina, en el lugar que luchamos tanto por tener y defenderlo dentro de una cancha. Esa es la línea que vayan los referentes: nosotros venimos a jugar al fútbol y a defender el país como sabemos hacerlo, que es dentro de una cancha". De esta manera, el jugador del Inter de Miami buscó trazar una frontera en un terreno donde esas fronteras, históricamente, nunca existieron.

El mediocampista fue más allá y apuntó al clima social: "A veces somos un país que, en cambio de unirse, muchas veces destruye o genera polémicas. Que quede claro que nosotros somos jugadores de fútbol y venimos a jugar al fútbol, nosotros no hacemos política, no entendemos de esos lugares". Pero el diagnóstico, aunque general, deja entrever algo más profundo: la Selección ya no puede aislarse de la crisis que la rodea.

De Paul insistió: "Venimos a jugar al fútbol y a defender el país en lo que sabemos, dentro de la cancha. Cuando tenemos un Mundial, quedan dos meses nada más, lo que tenemos que hacer es unirnos. Ganamos la Copa del Mundo porque el empujón que nos faltaba lo dio la gente, no queremos que se rompa eso. Nosotros somos jugadores de fútbol y tratamos de hacer lo mejor para ser convocados para la Selección. No es fácil ganar, y ganar dos veces es más difícil; para eso tenemos que estar todos unidos".

La apelación a la unidad aparece como un refugio. Pero también como una señal de alarma: algo ya se está resquebrajando. El jugador evitó apuntar directamente contra alguien. Incluso aclaró que no hablaba "de nada en particular". Sin embargo, el contexto lo contradice. De Paul cerró con otra definición contundente: "Que no se mezcle la política porque no somos políticos, no hicimos una carrera para estar en ese lugar, sino defender al equipo dentro de la cancha". Con la mirada puesta en el próximo Mundial -donde Argentina debutará ante Argelia-, el plantel busca enfocarse en lo estrictamente deportivo.