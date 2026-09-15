"Me imaginé que esto iba a pasar": Gustavo Sofovich salió a comprar un yogurt y chocó a dos personas

Gustavo Sofovich protagonizó un choque durante la madrugada de este martes 15 de septiembre en el barrio porteño de Palermo. El productor teatral circulaba a bordo de un Citroën DS4 cuando impactó contra una moto Royal Enfield en la que viajaban dos trabajadores gastronómicos que regresaban a sus casas después de terminar su jornada laboral.

El hecho ocurrió alrededor de las 4.55 en el cruce de Salguero y Martín Coronado donde personal de la Comisaría Vecinal 14 C fue desplazado al lugar a las 5.15 por un choque con heridos y constató que la mujer que viajaba como acompañante había quedado tendida sobre el asfalto.

Gustavo Sofovich durante el operativo policial

La joven, de 23 años, fue asistida por el SAME y trasladada al Hospital Rivadavia con diagnóstico de politraumatismos y una lesión en uno de sus brazos. El conductor de la moto resultó ileso, aunque permaneció en el lugar a la espera de que le realizaran el narcotest.

Según el parte policial, el auto conducido por Sofovich impactó contra la motocicleta. El magistrado interviniente dispuso labrar actuaciones por "lesiones" y ordenó que se realizara el alcohotest a los conductores. El control a Sofovich se concretó pasadas las 7.20 .

Gustavo Sofovich chocó a una moto y estuvo dentro de su auto durante más de dos horas. El incidente se dio minutos después de las 5 de la mañana en Salguero y Martín Coronado. Una mujer fue trasladada al hospital Rivadavia con una lesión en el brazo. https://t.co/yfHf9k5djj pic.twitter.com/OKzmhwU8pG — TN - Todo Noticias (@todonoticias) September 15, 2026

Durante más de dos horas, el productor permaneció dentro de su vehículo mientras se desarrollaba el operativo policial. En diálogo con Radio Mitre, explicó su versión del choque: "Me levanté a las 5 de la mañana como todos los días. Me fui a comprar dos yogures, y cuando estoy volviendo vengo por Salguero, cruzo por Figueroa Alcorta. La moto me trata de pasar por el lado derecho. Me toca, se cae y automáticamente me bajo del coche y llamo al 911. Cuando llega el SAME la chica fue trasladada".

Sofovich negó haberse atrincherado y explicó por qué seguía dentro del auto: "Yo voy a salir a hablar porque van a imponer una realidad que no es. Yo estoy sentado en el auto porque hace frío. La policía quiere terminar con los procedimientos".

Gustavo Sofovich durante el operativo policial

También manifestó su impaciencia por la demora del control: "Yo llamé al 911 para que venga el SAME. Tiene que venir el Gobierno de la Ciudad a hacernos el examen de alcoholemia y de ahí yo me voy al gimnasio. Hace una hora y media que estoy acá esperando", dijo y luego agregó: "Yo no necesito que venga nadie. Cuando soplemos la pipeta, voy a cruzar la plaza y hablaré con los medios. Yo me imaginé que esto iba a pasar porque me llamo Sofovich ". Frente a las versiones que describían el vehículo como blindado, aclaró: "Tiene los vidrios reforzados para evitar un martillazo".

Cabe destacar que minutos después de la entrevista, Gustavo Sofovich salió del automóvil y comenzó a dialogar con los policías mientras todavía la investigación está en curso para determinar cómo ocurrió el choque que dejó a esta trabajadora gastronómica bajo atención médica.