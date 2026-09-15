Allanaron propiedades vinculadas a L-Gante por una denuncia de amenazas con armas

La Policía bonaerense realizó tres allanamientos en General Rodríguez en el marco de una investigación por presuntas amenazas agravadas con armas de fuego que involucra al cantante Elián Valenzuela, conocido como L-Gante, y a personas de su entorno familiar.

Los procedimientos fueron autorizados por el Juzgado de Garantías N.º 1 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez. Dos de los operativos se llevaron adelante en propiedades ubicadas dentro del country Terravista, mientras que el restante se concretó en otro domicilio del partido.

La investigación se inició a partir de la denuncia de una mujer que alquilaba una vivienda situada sobre la calle 25 de Octubre. Según su presentación, fue intimidada para que abandonara el inmueble. De acuerdo con la denuncia, el primer episodio habría tenido como protagonista a un hombre conocido como "El Oso", señalado como tío de L-Gante. La mujer aseguró que el hombre le manifestó que la propiedad pertenecía al músico y le exigió que se retirara del lugar.

Siempre según el relato incorporado al expediente, días más tarde L-Gante habría llegado hasta la vivienda acompañado por varias personas y habría ingresado por la fuerza.

L-Gante

Fuentes policiales indicaron a la Agencia Noticias Argentinas que la denunciante sostuvo que durante ese episodio los moradores fueron intimidados con armas de fuego y nuevamente recibieron la exigencia de abandonar el terreno. Tras la presentación judicial, investigadores de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) realizaron distintas tareas de campo y analizaron registros de cámaras de seguridad.

A partir de ese trabajo pudieron reconstruir los recorridos de los vehículos que presuntamente fueron utilizados durante los hechos denunciados e identificar distintos domicilios relacionados con las personas investigadas.

Con los elementos reunidos, la Justicia autorizó tres órdenes de allanamiento para avanzar con la investigación. Los procedimientos alcanzaron las propiedades ubicadas en Terravista y otra vivienda de General Rodríguez.

La causa se encuentra bajo la instrucción de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 10, a cargo de la fiscal Toscano, que aguardará los resultados de las medidas realizadas para definir los próximos pasos procesales.

Por el momento, la investigación busca determinar en qué circunstancias se produjeron las presuntas amenazas denunciadas y establecer las eventuales responsabilidades de las personas involucradas.