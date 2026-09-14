La insólita banalización de la violencia de género de la renunciada Leila Gianni

En otra intentona desesperada por llamar la atención a toda costa, la ¿ex? libertaria Leila Gianni publicó un video que roza el mal gusto en el que banaliza una problemática que acucia día a día a las mujeres argentinas: la violencia de género.

En la pieza audiovisual se la ve con su habitual exuberancia en una musculosa blanca con manchas rojas. Con el devenir de los segundos, Gianni acusa que le disparan balas para que se calle, un objetivo que no van a lograr. Así uno descubre que esas manchas simulan ser sangre de una presunta agresión física.

"Me quisieron callar, pero ¿saben qué? No pudieron. Sigo más fuerte que nunca. Mi voz sigue siendo la de todos los vecinos de La Matanza. No me fui a ningún lado, no los abandoné y sigo luchando por ustedes como el primer día". Nada reprochable en el contenido. Está en cada habitante del distrito más poblado del país creer o reventar, pero lo cierto es que en medio de una epidemia de femicidios y una mujer asesinada cada 30 horas por la violencia machista, apelar a la carta de "fusilada" no sería la mejor idea.

Sigan pegando abajo.

Sigan tirando lo que quieran.

NO ME VAN A CALLAR. SIGO, NO ME FUI A NINGUNA PARTE!

Cada ataque me da más fuerza.

Cada operación confirma que estamos tocando donde duele.

Yo no negocio mis convicciones, no me escondo y no abandono a los vecinos.

LA BATALLA DE... pic.twitter.com/WKUx7IVxAU — Leila Gianni (@Leigianni) September 14, 2026

Dos días después de su renunciamiento al mileísmo, la concejala matancera Leila Gianni transmitió a las autoridades del cuerpo legislativo del distrito que su bloque dejará de llamarse "Alianza Libertad Republicana" para pasar al nombre de "Las Fuerzas del Pueblo", una reversión de "Las Fuerzas del Cielo" a las que apela como salvaguarda el jefe de su ex espacio para rematar sus discursos.

A todo esto, el round con Lilia Lemoine que se inició en las horas del anuncio de la salida, sumó un nuevo capítulo, con la intermediación de un personaje que recuperó para el vodevil a otra referenta política, en este caso, externa.

La renuncia se produjo meses después de que Gianni fuera apartada de LLA en La Matanza. La decisión había ocurrido luego de que, poco después de asumir como concejal, conformara un bloque propio.

Horas antes de anunciar su salida, Gianni había dirigido un mensaje a Pareja a través de un video. "¿Qué pasa, Sebastián Pareja? ¿Me metí donde no debía?", planteó. En esa publicación cuestionó a dirigentes de LLA en La Matanza por estar, según afirmó, "más preocupados por el poder, el negocio y el curro que por los vecinos".

"Yo me debo a la gente. A estar cerca, escuchar y defenderlos", sostuvo la concejal. Y agregó: "Voy a visibilizar y exponer cada injusticia y cada curro que encuentre. Caiga quien caiga".







