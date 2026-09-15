Ravier festejó 76.000 despidos públicos mientras admitió que Argentina "todavía no es grande"

Adrián Ravier brindó su ya tradicional conferencia de prensa en Casa Rosada con la mirada puesta en 2027 y dejó una escena difícil de digerir: el vocero presidencial celebró que más de 76.000 personas perdieron sus puestos en la administración pública nacional, presentó la baja de la ropa como una victoria económica y admitió que la Argentina todavía no volvió a ser "grande nuevamente".

"¿Quiere decir que hemos completado la tarea y hoy somos grandes nuevamente? Todavía no, pero el camino es este", reconoció Ravier. La frase llegó después de una defensa cerrada de la gestión de Javier Milei y de una promesa electoral: "Creemos que en 2027 el pueblo argentino va a acompañar porque cuando mire para atrás no va a querer volver a esa foto de diciembre de 2023 sino que va a querer seguir mejorando y solucionando los problemas que la gente tiene".

Adrián Ravier

El funcionario sostuvo que la situación actual es "mucho mejor" que la recibida en diciembre de 2023, aunque admitió: "La foto de hoy todavía tiene 30% de inflación, todavía muestra 30% de pobreza, todavía hay problemas de todo tipo". En la misma línea, celebró que el IPC de agosto registrara una variación mensual del 1,7%, "la más baja para un mes de agosto desde 2017".

Ravier atribuyó la desaceleración inflacionaria al programa económico oficial y cuestionó las explicaciones vinculadas con la puja distributiva y los formadores de precios. Según afirmó, durante años se sostuvo que la inflación "tenía que ver con la puja distributiva o con los formadores de precios mientras emitían para financiar el déficit fiscal y le licuaban el salario a la gente de a pie" y lo comparó con los tiempos libertarios que corren: "Hoy estamos demostrando que la solución no eran los controles de precios, sino ordenar la macroeconomía y dejar de emitir".

La ropa baja, la industria también

El vocero celebró especialmente el comportamiento de la indumentaria: "La ropa bajó un 0,6% en agosto, siendo el segundo mes consecutivo de caída", dijo y agregó: "Es además la séptima vez en los últimos 20 meses que los precios de la ropa baja. Producto de la apertura económica, los precios de ropa y calzado ya bajaron hasta un 45% en términos reales desde noviembre de 2023. Hoy, un insumo básico para la mayoría de las personas, como es la ropa, cuesta casi la mitad en términos reales".

La celebración, sin embargo, se da mientras la industria nacional enfrenta caída de la producción, cierre de comercios, despidos y una crisis específica en el sector textil. Para el Gobierno de La Libertad Avanza, que una prenda cueste menos es una señal de éxito; para los fabricantes, que el precio baje por la apertura importadora puede significar menos producción, menos ventas y menos puestos de trabajo.

El festejo por los despidos públicos

Ravier también reivindicó el ajuste sobre el Estado: "Desde el inicio de la gestión, ya se redujeron más de 76.000 puestos en la administración pública nacional . Este recorte equivale a una reducción del 15% del personal. Solo en el último año, la reestructuración permitió generar un ahorro a todos los argentinos de 2957 millones de dólares".

Los puestos de trabajadores estatales se redujeron en un 15%

En lugar de hablar de las miles de familias que quedaron sin ingresos, el Gobierno presenta la pérdida de empleo como una cifra virtuosa. El trabajador que se queda sin sueldo desaparece del discurso y reaparece convertido en "ahorro". La motosierra, en esta conferencia, no fue una herramienta: fue una métrica .

El vocero sumó el capítulo de las desregulaciones: "Durante el mes de agosto se eliminaron o modificaron 267 artículos y 32 normas, alcanzando un total acumulado de más de 17100 desregulaciones en lo que va de la gestión". Según explicó, las modificaciones alcanzaron a la agroindustria, las finanzas, el comercio exterior, el transporte y la producción nacional. También sostuvo: "Este es un paso más en la liberación de este sector que redujo los precios en la maquinaria hasta un 300%". Y detalló que se recibieron más de 16.000 reportes de burocracia y más de 4.400 denuncias contra tasas municipales.

Malvinas como cierre de campaña permanente

En la parte final, Ravier volvió a Malvinas y anunció nuevas denuncias contra empresas petroleras: "Queremos anunciarles que se presentarán nuevas denuncias contra empresas que estarían desarrollando actividades ilegales de exploración y explotación de hidrocarburos en violación de la Ley 26.659 que prohíbe la actividad petrolera en la plataforma continental argentina sin autorización", afirmó.

La utilización de la causa Malvinas por parte de Milei

También aseguró que el Gobierno utilizará " todos los medios que tenga a su disposición " para impedir y sancionar actividades que considere contrarias a los derechos argentinos sobre las islas.

La conferencia dejó una foto que muchos argentinos ven pero que Adrián Ravier niega: mientras miles de trabajadores quedan ¡afuera! del Estado, la industria textil se achica y los salarios siguen lejos de cubrir las necesidades básicas, el Gobierno festeja que la ropa baja unas décimas y presenta los despidos como un triunfo. Todo, por supuesto, con 2027 en el horizonte y una promesa con aroma yankee: que algún día la Argentina vuelva a ser "grande nuevamente".