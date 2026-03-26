Rápido en todas las pistas: Colapinto negó un romance con Maia Reficco y se prepara para Japón

Mientras Franco Colapinto se prepara correr el Gran Premio de Japón, con las prácticas que comienzan este jueves por la noche, también tiene que responder a las presiones de la prensa argentina, desesperada por conocer su estado civil y confirmar -o no- si los rumores que lo vincularon a la actriz Maia Reficco son ciertos.

"A mí el chisme me gusta, debo decir que el chisme me gusta, pero cuando es mío ya no tanto", reveló el piloto de Alpine ante las cámaras de ESPN y el periodista Juan Fossaroli, quien intentó confirmar si las versiones que daban por hecho el noviazgo con la actriz argentino estadounidense eran ciertos. "Inventan muchas boludeces", rechazó Franco, quien afirmó encontrarse "solterísimo".

Los rumores habían sido instalados por el periodista Gustavo Méndez en La Mañana con Moria, el programa de El Trece. Allí deslizó que la actriz y el piloto habían formalizado su relación y que incluso Maia se habría mudado a España para estar más cerca de él. Las versiones fueron completamente desmentidas por el piloto nacido en Pilar.

"¿No conocemos novia todavía?", le había preguntado Fossaroli, quien despertó el enojo en su entrevistado y provocó que apunte a "ustedes los periodistas", en el sentido de que buscan "vender" y generar "un par de clicks". A su vez, Colapinto aseguró estar concentrado en lo que se viene. "Estuve trabajando mucho en el simulador", reveló, mientras que reconoció sentirer "más competitivo" de cara al actual año de competencia en la máxima categoría del automovilismo a nivel mundial.

Franco Colapinto sumó puntos para Alpine por primera vez en la última carrera que disputó, en el Gran Premio de China.

El Gran Premio de Japón

El piloto argentino debió enfrentar los rumores mientras se prepara para una nueva carrera en la F1. El Gran Premio de Japón comienza este jueves con la Práctica Libre 1 (PL1), que será a las 23:30, pero que luego continuará pasadas las 00 con la Práctica Libre 2 (PL2, cerca de las 3:00. La Práctica Libre 3 (PL3) será el viernes a las 23:30.

Con la intención de volver a hacer puntos como los hizo en el Gran Premio de China, Franco tendrá la clasificación a las 3:00 del sábado y menos de 24 horas después, a las 2:00 del domingo, se enfrentará a la carrera de 53 vueltas en el circuito de Suzuka, que tuvo su primera carrera en 1987 y que cuenta con una distancia de carrera de 307,471 kilómetros.