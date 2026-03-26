Scaloni confirmó a Messi como titular contra Mauritania y Zambia y advirtió que "el Mundial es terriblemente complicado"

La recta final hacia el Mundial 2026 de fútbol llegará la para la Selección argentina luego de los próximos dos encuentros amistosos que disputará en "La Bombonera": Mauritania y Zambia, contra quienes la estrella Lionel Messi será titular, de acuerdo a lo confirmado en conferencia de prensa por el entrenador albiceleste Lionel Scaloni, quien advirtió que el campeonato del mundo no será nada fácil para sus dirigidos.

"Nos gusta jugar con rivales que vengan con ilusión", aseguró Scaloni ante los cuestionamientos por el nivel de sus rivales. Cabe recordar que la decisión de que sean estas dos selecciones las próximas rivales tuvo que ver con la cancelación del partido contra España en Qatar, por el ataque estadounidense e israelí a Irán, que generó una escalada bélica en la región.

Lionel Scaloni en la conferencia de prensa previa a los encuentros con Mauritania y Zambia.

"Creo que hay una situación que hace que el fútbol pase a ser tema secundario. No se pudo llegar a un acuerdo para disputar la Finalissima, y no estaba pensado no jugarla, por eso salimos en busca de rivales y polemizar no tiene sentido", relativizó el entrenador argentino. Al mismo tiempo reconoció que Messi será titular en ambos encuentros. "Sí va a jugar; es una linda oportunidad para que todos disfruten lo que nosotros vemos cada vez que está acá". señaló.

El encuentro contra Maurtiania será este viernes a las 20:15 en el estadio Alberto J. Armando, más conocido como "La Bombonera". Mientras que el partido contra Zambia se disputará el martes 31 de marzo en la misma cancha. La elección de que sea en campo xeneize tuvo que ver con la imposibilidad de que sea en el Monumental, por los recitales de AC/DC.

La lista de convocados de Lionel Scaloni para los partidos previos al Mundial 2026, que se disputarán en "La Bombonera".

El Mundial que se viene

Scaloni no anduvo con vueltas y reveló que no será una parada fácil la que se viene. "El Mundial es terriblemente complicado. Estamos bien y lógicamente los rivales nos jugarán diferente; sabemos lo que nos jugamos", reconoció ante la prensa. "No menos de 10 selecciones pueden ganar el Mundial, y quizá hasta me quedo corto. No tengo dudas de que hay un nivel altísimo", añadió enseguida.

A su vez destacó que "lo más importante es tener días de entrenamiento" porque "la idea es que todos lleguen lo mejor posible". En relación a los convocados aseguró que "en principio la base está", pero que seguirán "viendo jugadores", ya que "todo dependerá de cómo estén y que lleguen lo más cercano a su potencial".