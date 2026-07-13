Scaloni quiso bajar la espuma ante el partido de la Scaloneta contra Inglaterra: "Es solo fútbol. Punto"

¡A semifinales con el corazón en la mano y la mística intacta! La Scaloneta lo hizo de nuevo. En una batalla épica que se estiró hasta el último suspiro del tiempo suplementario, la Selección Argentina dejó ¡afuera! a Suiza por 3 a 1 y se metió entre los cuatro mejores del mundo.

Ahora, el destino pone de frente al clásico más electrizante: Inglaterra. Pero mientras el país ya siente el rugido de Malvinas en el pecho, Lionel Scaloni, fiel a su estilo, decidió bajar los decibeles y recordar que esto, al final del día, es solo fútbol.

Argentina le ganó a Suiza

Fue una noche de nervios y taquicardia en Kansas City. Argentina tuvo que transpirar hasta la última gota de sudor para quebrar la resistencia de una Suiza rocosa. Tras el triunfo, Scaloni visiblemente agotado pero satisfecho, analizó la victoria con la crudeza que lo caracteriza: "La verdad que hoy sufrimos. Sabíamos que era un equipo muy físico, nos pusieron en dificultad desde esa parte, no fuimos capaces de salir de ciertas situaciones. Hoy estuvo de nuestro lado la suerte, porque a ellos le expulsaron a uno y ahí el equipo atacó", reconoció el de Pujato.

Incluso, en medio de la adrenalina, Scaloni cometió un furcio que delata el deseo de todo un país: "Más allá de eso, lo que consiguió este equipo es histórico: estar en una final nuevamente, perdón, semifinal . Tenemos que ser realistas: tenemos que mejorar". El DT sabe que el grupo está al límite, pero confía ciegamente en sus gladiadores: "Es para estar satisfechos llegar a una semifinal después de un mes y medio, porque el panorama pintaba feo, feo. Estamos en semifinales y solo es gracias a los jugadores, que confiaban en que podían estar (...) El fútbol no es 2+2: 4".

Argentina le ganó a Suiza

Sin embargo, toda Argentina desea enfrentar a Inglaterra; es que para el pueblo, nunca es "solo un partido" sino más bien es la reivindicación de la historia, el recuerdo de las Islas Malvinas, la herida abierta por la ocupación ilegal británica y honrar la vida de los chicos que fueron a combatir en el sur del país. Sin embargo, Scaloni fue tajante para evitar que la presión política y emocional desborde a sus jugadores. El DT buscó "bajar la espuma" y fue directo al hueso: "El mensaje es que es un partido de fútbol. No busquemos otra cosa. Es un partido de fútbol contra una gran selección y un gran entrenador, al que aprecio mucho. Es un partido de fútbol. Punto ".

Y para los hinchas que ya coparon el Obelisco y cada plaza del país, dejó una advertencia de padre: "Si beben que no agarren el auto. Disfruten, estamos en una semifinal y no es poca cosa".

"¿ARGENTINA-INGLATERRA? ES UN PARTIDO DE FÚTBOL, NO BUSQUEMOS OTRA COSA".



Lionel Scaloni. 🇦🇷⚔️🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/98dLNhqCmb — Sudanalytics (@sudanalytics_) July 12, 2026

El historial de una guerra futbolística

El partido del próximo miércoles será el sexto capítulo de una saga cargada de gloria, trampa y épica. Aquí el repaso de todas las batallas:

Chile 1962 (Fase de grupos): Argentina 1 - Inglaterra 3

El primer cruce fue para los europeos. Goles de Ron Flowers, Bobby Charlton y Jimmy Greaves. El único grito argentino fue de José Sanfilippo.

Inglaterra 1966 (Cuartos de final): Inglaterra 1 - Argentina 0

Geoff Hurst marcó la victoria con un gol de cabeza al minuto 77. El partido del escándalo en Wembley. La expulsión de Antonio Rattín por "mirar con malos ojos" al árbitro. El capitán argentino se sentó en la alfombra roja de la Reina y se puso a apretar con sus manos la bandera del córner. Tras el partido, el DT inglés nos llamó "animales".

México 1986 (Cuartos de final): Argentina 2 - Inglaterra 1

Fue la tarde más gloriosa de la historia donde un Diego Armando Maradona vengó a los caídos en Malvinas con dos obras maestras en 4 minutos: la "Mano de Dios" y el "Gol del Siglo", dejando desparramada a toda la defensa inglesa y al arquero Peter Shilton.

Francia 1998 (Octavos de final): Argentina 2 (4) - Inglaterra 2 (3)

Un partidazo inolvidable con un gol de Gabriel Batistuta de penal, golazo de Michael Owen y la espectacular jugada preparada para el gol de Javier Zanetti. El Cholo Simeone hizo expulsar a David Beckham y el "Lechuga" Roa se convirtió en héroe en los penales.

Corea-Japón 2002 (Fase de grupos): Argentina 0 - Inglaterra 1

Fue ni más ni menos que la revancha de Beckham. Un penal cobrado por el "Burrito" Ortega que terminó en el gol del inglés. Fue el principio del fin para el equipo de Marcelo Bielsa en aquel torneo.

Ahora todo un país vibra una energía pasional y, aunque Lionel Scaloni intente bajar la espuma, el país sólo quiere vengar "La Copa que le robaron al Diez". Este miércoles, en Atlanta, se escribe una nueva página. Argentina va con la ilusión intacta de conseguir la cuarta copa y el corazón latiendo fuerte. ¡Vamos Selección!