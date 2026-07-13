Francia declaró "persona no grata" a la diputada mendocina Hebe Casado tras atacar a Kylian Mbappé

Lo que comenzó como un polémico posteo en redes sociales terminó en un conflicto de escala internacional. La Embajada de Francia en Argentina tomó una decisión drástica y fulminante: declaró persona "non grata" a la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, luego de sus declaraciones racistas contra los jugadores del seleccionado francés tras su victoria ante Paraguay en el Mundial 2026.

Así las cosas, la diplomacia gala no solo cortó lazos con la funcionaria, sino que ordenó a sus equipos no participar de ninguna reunión de cooperación con la provincia donde ella esté presente. La mecha se prendió cuando la funcionaria mendocina publicó un mensaje en su cuenta de X apenas terminó el partido de octavos de final: " Muy bien, Paraguay. El equipo africano, flojo de modales. No lo aguanto a Mbappé ", disparó Casado, desatando una ola de repudio inmediata.

Selección de Francia

El embajador francés en Argentina, Romain Nadal, no dejó pasar el ataque y fue tajante al calificar los dichos de Casado como de "carácter racista que no deja lugar a dudas". A través de un comunicado y declaraciones a la agencia AFP, el diplomático hundió la postura de la vicegobernadora con citas que ya recorren el mundo: " El racismo no es una opinión, es un delito. No hay lugar para el racismo en la cooperación franco-argentina ", afirmó Nadal, quien además agregó que estas actitudes "descalifican a la vicegobernadora para trabajar con la embajada o participar en reuniones en las que esté presente la embajada".

Embajador francés en Argentina, Romain Nadal

Visiblemente indignado por el ataque a la identidad nacional de sus jugadores, Nadal cuestionó la coherencia de la funcionaria: "Estamos orgullosos de nuestra diversidad y no vamos a tolerar ni este ni ningún tipo de intento de denigrar o desconocer la nacionalidad de nuestros jugadores. ¿Cómo una funcionaria de un país como Argentina, que reivindica con orgullo haber recibido a la migración con los brazos abiertos, critica otra selección cuyos jugadores también son producto de la inmigración?".

Lejos de pedir disculpas o retractarse, Hebe Casado redobló la apuesta y ensayó una defensa que generó aún más malestar. A través de sus redes, lanzó una frase cargada de ironía: " Solo las personas inteligentes entienden el sarcasmo ".

Otra de las polémicas declaraciones de Hebe Casado en su cuenta de X

Más tarde, en declaraciones radiales, la funcionaria mendocina intentó encuadrar su agresión dentro del "folclore futbolero" y se rio de lo "políticamente correcto", asegurando con cinismo que, respecto a tratar a Francia como un equipo africano, "todos lo pensaron".

El exabrupto de Casado no fue el único. El partido entre Francia y Paraguay estuvo marcado por la violencia verbal, especialmente tras los insultos de la senadora paraguaya Celeste Amarilla contra Kylian Mbappé, declaraciones que fueron repudiadas por el propio capitán de "Les Bleus", la FIFA y hasta la ONU.

Las respuestas y opiniones de Hebe Casado tras el PARTIDO de Francia y Paraguay

Para cerrar su postura, el embajador Nadal dejó un mensaje que apunta directamente a los valores del deporte y la convivencia: "El orgullo por nuestros colores nunca puede convertirse en una excusa para discriminar... Competir, sí. Discriminar, nunca. El deporte debe unir, no dividir". Por ahora, para Francia, Hebe Casado tiene las puertas cerradas.