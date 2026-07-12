Soñar no alcanzó: Leandro Nigro apuntó contra Luana y dejó una cuenta pendiente con Yanina Zilli

Leandro Nigro ya sabía que la timidez era uno de sus mayores obstáculos. Por eso había empezado a hacer streams de fútbol para soltarse frente a una cámara y prepararse para el gran objetivo de su vida: entrar a Gran Hermano. Sin embargo, cuando finalmente cumplió ese sueño, esa misma personalidad tranquila terminó jugándole en contra. En una edición donde el público premia las peleas, los gritos y las estrategias sin límites, el joven quedó etiquetado como "planta" y fue eliminado en una placa que parecía sentenciar a los jugadores de perfil bajo.

En diálogo con BigBang , el ex participante habló de su paso por la casa, explicó por qué nunca quiso interpretar un personaje para sobrevivir en el juego, contó cómo vivió las críticas, recordó los momentos más difíciles de la convivencia y reveló cuáles son sus planes ahora que terminó su aventura en el reality.

Leandro Nigro eliminado de Gran Hermano

Lejos de mostrarse arrepentido por no haber protagonizado escándalos, Nigro aseguró que dentro de la casa fue exactamente la misma persona que es en su vida cotidiana: "Como me mostré en la casa es como realmente soy en la vida real. No soy una persona de ir al choque ni confrontar. Soy más de hablar tranquilo las cosas, no me gusta el griterío ni las peleas. Cuando se daban esos momentos, no me sentía tan cómodo", explicó.

El ex jugador reconoció que rápidamente entendió que el juego había cambiado y que el público parecía premiar otro tipo de participantes. Aun así, dejó en claro que nunca estuvo dispuesto a modificar su personalidad para seguir en competencia: "Yo no iba a fingir un personaje o ser algo que no soy. Mantener eso las 24 horas durante tantos días es imposible. Si me tenía que ir por ser la persona que soy, tampoco me iba a molestar", sostuvo.

BigBang habló con Leandro Nigro tras ser eliminado de Gran Hermano

Su salida tampoco lo tomó completamente por sorpresa. Después de la primera semana sintió que no había sabido capitalizar algunas situaciones del juego y, cuando llegó la denominada "placa planta", entendió que podía ser su final: "Ya me lo veía venir completamente. Sabía que podía llegar el turno de irme", confesó. A pesar de la eliminación, aseguró que se fue feliz por haber cumplido un sueño que perseguía desde hacía años.

Uno de los golpes más duros dentro de la casa fue quedarse sin sus principales aliados. Según explicó, nunca logró integrarse del todo a los grupos ya consolidados y las eliminaciones de Zunino y Nenu López terminaron por dejarlo sin respaldo: "El día que se va Nenu, que era mi sostén, tampoco supe cómo salir para adelante ", recordó.

Leandro Nigro quedó eliminado de Gran Hermano en placa planta

Fuera del reality, Leandro ya venía construyendo un camino vinculado al mundo digital. Paradójicamente, comenzó a hacer contenido justamente para vencer la timidez que lo paralizaba frente a una cámara durante los primeros castings de Gran Hermano: "El primer casting que hice me quedé helado, paralizado. Para soltarme más arranqué a grabarme, a hacer contenido, y cada vez me fue gustando más ese mundo", contó. Actualmente realiza streams deportivos y sueña con consolidar un canal dedicado al fútbol.

La experiencia dentro del programa también le dejó un crecimiento personal: "Antes de entrar era un toque más tímido. Ahora me siento más suelto, hablo más y siento que crecí bastante", afirmó al hacer un balance de los meses que pasó aislado.

Respecto de las críticas de los haters, dejó en claro que aprendió a convivir con ellas mucho antes del reality. Incluso se tomó con humor el apodo de "planta" que comenzó a circular en redes sociales: "No le doy importancia. No leo los comentarios y me lo tomo como un juego. Es más, salí colgado del hombre planta ", dijo entre risas.

Otro de los momentos más incómodos que vivió estuvo relacionado con los comentarios sobre supuestos malos olores dentro de la casa; lo acusaron de no bañarse, tener olor en los pies y en la boca. En este contexto, Nigro apuntó contra Luana Fernández, a quien responsabilizó por haber iniciado esos rumores: " Me quiso exponer de mala manera . Ya me pidió perdón, pero cuando salga quiero volver a hablar porque no me pareció para nada copado lo que hizo. Yo no lo haría", expresó.

El ex participante incluso dio su versión de lo ocurrido y aseguró que la situación era completamente distinta a como se mostró: "Justamente lo del olor a pata era ella, porque cuando se fue de pieza empezó a haber olor en la otra habitación. Están todos los chicos de testigo de que cuando Luana se fue de nuestra pieza empezó a sentirse buen aroma. Me echaba la culpa a mí", afirmó, al tiempo que insistió en que las acusaciones buscaron perjudicar su imagen dentro del reality.

Luana no quiere estar cerca de Nigro porque tiene olor a pata y mal aliento: "Me dan ganas de vomitar" pic.twitter.com/lXmyFyzS8A — tronk (@TronkOficial) June 3, 2026

También reconoció que mantiene algunas conversaciones pendientes con ex compañeros, especialmente con Yanina Zilli, ya que sintió que cambió su actitud con él y con su grupo de un momento para otro: " Me gustaría preguntarle por qué nos soltó la mano, porque nunca entendí qué pasó ", señaló.

Pensando en el futuro, el ex hermanito aseguró que quiere aprovechar la visibilidad que le dio el programa para potenciar su carrera como creador de contenido deportivo: "Me encantaría seguir con mi canal de stream y también formar parte de un canal deportivo. Ya cumplí el sueño de entrar a Gran Hermano, ahora voy por ese", adelantó.

A Leandro Nigro le quedó una charla pendiente con Yanina Zilli

Además, confesó que le gustaría ver a Pincoya y a Emma disputando la final porque considera que ambos "entienden a la perfección lo que es Gran Hermano, el show y el juego".

Aunque su paso por Gran Hermano estuvo lejos de convertirse en uno de los más explosivos de la temporada, Leandro Nigro eligió mantenerse fiel a su forma de ser incluso cuando eso podía costarle la continuidad en el juego. En tiempos donde el reality parece premiar el conflicto permanente, su eliminación dejó en evidencia que la autenticidad no siempre alcanza para conquistar al público. Sin embargo, para él, haber cumplido el sueño de entrar a la casa más famosa del país ya representa una victoria que piensa transformar en el punto de partida de su carrera frente a las cámaras.