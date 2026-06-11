Shakira, labubus y confusión: así fue la ceremonia de apertura del Mundial 2026

La expectativa terminó y quienes vieron la ceremonia de apertura del Mundial 2026 se quedaron con sabor a poco. Las redes sociales se inundaron de comentarios tras las actuaciones artísticas en el mítico Estadio Azteca que inauguró una serie de shows que seguirán por Toronto en Canadá (14.30hs argentina) y finalmente en Los Ángeles, Estados Unidos (20.30hs argentina) completando así el triángulo de las sedes de la copa del mundo donde también jugará la Selección Argentina.

Apertura del Mundial 2026

La actuación que todo el mundo esperaba sucedió de la mano de Shakira quien cantó la canción Dai Dai, canción que preparó exclusivamente para el Mundial 2026 y que rompió todos los ranking musicales; la colombiana estuvo en el escenario junto a Burna Boy, el nigeriano con el que cantó su estelar canción.

En cuanto a cantantes también participaron la cantante sudafricana Tyla, Maná, Alejandro Fernández, Belinda, Los Ángeles Azules, J Balvin, Lila Downs, Danny Ocean que no pasaron desapercibidos durante la ceremonia.

Apertura del Mundial 2026

Claro que lo sagrado tuvo lugar con reminiscencias a la cultura maya y el escenario repleto de colores dorados que emulaban al oro, ese objeto precioso tan codiciado en estos días pero que para esa legendaria cultura no representaba más que belleza. Además, bailarinas y bailarines con trajes típicos se lucieron con instrumentos típicos y melodías ancestrales que se fundían en contraste con las blancas luces del imponente Estadio Azteca.

Lila Downs como presentadora fue la que erigió un fuerte discurso que marcó la identidad del show: "El fútbol lleva el mismo latido del corazón y une a varias generaciones. No es definido por jugadores o países, sino por todos nosotros. Bienvenidos a México. Bienvenidos al Mundial de Fútbol FIFA 2026".

Ahora bien, lo que más llamó la atención fue la presencia de dos Labubus, esos simpáticos muñequitos coleccionables con cara de duendecitos, esta vez con camisetas alusivas al Mundial 2026. Si bien no pudieron ser ignorados por nadie, lo cierto es que las redes sociales estallaron en críticas, memes y burlas.