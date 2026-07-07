"El milagro argentino", "Dios ha resucitado" y "Remontada faraónica": así reaccionó la prensa mundial a la histórica clasificación de la Scaloneta

La remontada de la Selección argentina frente a Egipto no solo dejó sin aliento a los miles de hinchas que colmaron el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. También sacudió a la prensa internacional, que convirtió el heroico 3-2 de la Scaloneta en uno de los temas centrales del día y llenó sus portadas de elogios, asombro y títulos impactantes. Después de estar 2-0 abajo hasta los 79 minutos y quedar al borde de una eliminación histórica, el equipo de Lionel Scaloni reaccionó con los goles de Cristian Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández para meterse entre los ocho mejores del Mundial 2026. Una hazaña que fue seguida con atención en todos los rincones del planeta.

El diario Marca reaccionó al triunfo albiceleste

En España, Marca eligió una definición tan original como contundente para describir el encuentro: "¡Remontada faraónica de Argentina... con polémica!". El tradicional diario madrileño destacó que "ha sido un partido para la historia. Ha habido de todo. Goles, penaltis, polémica, remontada en el último suspiro". Pero fue todavía más allá al resumir la montaña rusa de emociones que significó el partido. "No se puede explicar a alguien que no haya visto esto cómo se ha vivido. Compadézcanse de aquellos que no han visto esta batalla", escribió el medio español.

La postada del diario As

El también español Mundo Deportivo puso el foco en una de las imágenes más emotivas de la jornada: las lágrimas del capitán argentino. "Llora Messi, histórica remontada de Argentina", tituló. Mientras tanto, AS sorprendió con dos encabezados que rápidamente recorrieron el mundo. Primero eligió "Enzo es la estrella, Messi es leyenda", aunque luego fue todavía más impactante con un título cargado de simbolismo: "Dios ha resucitado".

En Alemania, el popular diario Bild apeló a un juego de palabras con el apellido del capitán argentino para abrir su cobertura con "Locura de Messi", acompañado por una descripción que resumía el dramatismo del partido: "Argentina protagoniza una espectacular remontada en la Copa del Mundo tras ir perdiendo 0-2". Desde Italia, Corriere dello Sport tampoco dudó en destacar al rosarino: "Messi lidera a Argentina en una remontada dramática: de 0-2 a 3-2".

Otro medio español, Sport, eligió una mirada más analítica. Si bien tituló "Argentina firma una remontada histórica", también dejó una fuerte crítica sobre el funcionamiento del campeón del mundo. "El '10' rosarino volvió a fallar un penalti, pero de nuevo fue el protagonista ante una Egipto combativa y que evidenció que el equipo de Scaloni está a años luz del nivel mostrado en Qatar", escribió.

Y profundizó aún más en su análisis. "Argentina sigue siendo Messi y diez más", sostuvo el periódico catalán antes de agregar: "Lo de Cabo Verde fue un aviso, pero lo de Egipto ha sido un bofetón con la mano abierta, de esos que descolocan y sonrojan. Pero Argentina reaccionó a tiempo, sobrevivió a un ejercicio de fe, más que de fútbol, y estará en cuartos de final tras remontar un 0-2".

The New York Times

En Estados Unidos, The Wall Street Journal eligió un enfoque centrado en el sufrimiento argentino y la recuperación del capitán. "La avanzada de 13 minutos que salvó a Messi de un papelón en el Mundial", fue el título con el que abrió su sitio durante varios minutos. El prestigioso diario norteamericano resaltó el "rally frenético" que permitió revertir un partido que parecía perdido.

Por su parte, The New York Times calificó el encuentro como "dramático" y aseguró que Argentina protagonizó "uno de los mejores regresos de la historia" al remontar un 0-2 frente a Egipto. El periódico también abrió un debate sobre el capitán al preguntarse "por qué Messi sigue fallando penales", recordando que ya había desperdiciado dos en este Mundial y otros dos en la Copa del Mundo anterior.

Desde Gran Bretaña, The Guardian destacó tanto la remontada como el costado emocional del encuentro. "Argentina protagoniza una remontada espectacular para vencer a Egipto y alcanzar los cuartos de final del Mundial", publicó.

Y añadió una descripción que recorrió las redes sociales. "Lionel Messi, quien suele mostrar una serena indiferencia, llora de alegría. El penal que falló pudo haberle costado muy caro a Argentina; sin embargo, su asistencia y su gol —en un lapso de apenas cuatro minutos y 18 segundos— lograron empatar el partido, antes de que Enzo Fernández sentenciara la victoria en el tiempo añadido. Argentina celebra entre el júbilo y el alivio: ¡el cuarto título sigue al alcance!"

En Alemania, el popular diario Bild apeló a un juego de palabras

El tabloide británico The Sun eligió un ingenioso juego de palabras para titular "Argentina a la carga", remarcó la actuación de Enzo Fernández y aseguró que la Albiceleste evitó "una de las mayores sorpresas del Mundial". En Francia, L'Equipe fue directo al corazón de la historia con un título contundente: "El milagro argentino". "En Atlanta, Argentina evitó una eliminación sorprendente al remontar el partido contra Egipto en los últimos once minutos (3-2). Tras ir perdiendo 2-0 hasta el minuto 79, los campeones del mundo lograron finalmente encontrar los recursos para alcanzar los cuartos de final", escribió el prestigioso medio francés.

"El milagro argentino"

Portugal también se rindió ante la hazaña. A Bola tituló "Lágrimas en Atlanta: Argentina elimina a Egipto con una remontada épica", acompañando la nota con una imagen de Messi llorando. "¡Qué partidazo y qué remontada que quedará grabada en la memoria de todos los argentinos! Egipto ganaba 2-0 a los 67 minutos, pero en poco más de 20 minutos los campeones del mundo anotaron tres goles, con Messi como protagonista con una asistencia y un gol (tras fallar un penalti en la primera parte). Los egipcios fueron inmensos, pero el corazón argentino parece no tener límites, y al final, las lágrimas de alegría brotaron", describió.

The Wall Street Journal

También desde Italia, La Gazzetta dello Sport eligió un encabezado cargado de épica: "¡Argentina, remontada mundialista! Anotan 3 goles en 13 minutos y eliminan a Egipto. ¡Messi avanza a cuartos de final!" Y resumió la actuación del capitán con una frase que sintetizó el sentimiento de millones de argentinos. "Argentina estaba muerta y Messi la resucitó. Perdiendo por dos goles en el minuto 34 del segundo tiempo contra una formidable Egipto, la selección protagonizó una remontada sensacional. Cuando todo parecía perdido, Leo asistió a Romero, marcó el gol del empate y devolvió la vida a un equipo aturdido por los golpes del rival. Sin Messi, quien terminó el partido con lágrimas de alegría y probablemente también de incredulidad, esta hazaña jamás se habría logrado", publicó.

The Sun

Del otro lado, en Egipto, el orgullo por la actuación convivió con el dolor de una eliminación que estuvo muy cerca de convertirse en histórica. Al-Ahram, el periódico más importante del país africano, tituló: "Egipto se despide del Mundial con la frente en alto tras perder contra Argentina, la campeona del mundo". En tanto, Ahram Online lamentó que los faraones "desperdiciaron" una ventaja de dos goles y reconoció el peso de Messi en la remontada. "Egipto tuvo un comienzo brillante y plantó cara al campeón vigente desde el pitazo inicial. Messi, quien había tenido una noche frustrante tras fallar un penal y estrellar un balón en el palo, impulsó la remontada de Argentina en los últimos compases del partido", señalaron, al tiempo que destacaron el "sobresaliente" Mundial realizado por el conjunto egipcio.