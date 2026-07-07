¡Nos descubrieron! El Speed de la mala suerte: del festejo por el penal errado de Messi al enojo egipcio que lo tilda de "mufa"

El influencer Darren Jason Watkins Jr., mejor conocido como Speed, ya es catalogado por muchos como amuleto de la suerte, luego de volver a festejar los goles rivales de la Selección argentina frente a Egipto, al igual que en Cabo Verde. El youtuber que cuenta con transmisiones de 57.000.000 de personas en vivo, es un fanático declarado de Cristiano Ronaldo y lloró hasta las lágrimas con la eliminación de Portugal. Ahora, su sorpresa ante la remontada de "La Scaloneta" para pasar a Cuartos de Final, es lo más viral en las redes sociales. Volvé cuando quieras.

El "fantasma", como lo llamarían en la Argentina, comenzó con dos virales: su mano en el pecho con el himno egipcio y el toque "mufa" que tuvo sobre la pelota que iban a usar para arrancar el partido. Aunque su verdadero show comenzó con el primer gol africano, el cual lo sorprendió y lo llevó a hacer el festejo del Topo Gigio que tanto popularizó Juan Román Riquelme. Igual, lo más duro estaba por venir: el descalabro que hizo luego de que a Lionel Messi le atajaran el penal.

El pifie de Lío lo tuvo casi como protagonista al punto de que subió en sus redes sociales el lugar privilegiado que tenía para la ejecución fallida, justo detrás del arco rival. Las monerías que hizo el influencer también se viralizaron, casi como si hubiera querido tener más protagonismo que el guardameta Mostafa Shobeir. Inclusive llegó a atribuirse la atajada, ante sus millones de espectadores. Así también protestó con el gol anulado a los egipcios y, luego, con el segundo que golpeó de forma directa a las aspiraciones argentinas.

La remontada de "La Scaloneta" fue letal para el youtuber, quien para cuando llegó el gol de Enzo Fernández que decretó el 3 a 2 tuvo que enfrentar hasta las acusaciones de una hincha egipcia que lo trató lisa y llanamente de mufa. Con señas, sin palabras claras o entendibles, pero con un reproche claro y marcado por toda la ostentación que había mostrado el influencer durante el partido, lo condenó para siempre por parte del público. Ya con el partido terminado, se dio el gusto de saludarse con el mexicano Javier "Chicharito" Hernández Balcázar, otro fanático de Cristiano.

Uno de los hechos fundamentales para destacar alrededor de Speed es que, desde que comenzó a transmitir el Mundial 2026, creció en 2.000.000 de seguidores. El alza puede tener muchas explicaciones, pero hay una que es inevitable: ser anti argentino en esta época funciona para estos personajes. Aunque, más allá del país, la figura de Messi, el goleador en la historia de los mundiales con 21, el máximo anotador argentino en un mundial con 8 y quien ostenta el récord de partidos seguidos con tantos en mundiales con 9 y asistencias en copas del mundo con 10, todavía genera odios inexplicables en quienes quieren defender al portugués como crack definitivo.

Si bien Uruguay en los últimos años se sumó a la ola anti Argentina -algo tan inexplicable como inevitable-, México y los fanáticos del Real Madrid son quienes más critican al capitán argentino de 39 años, que volvió a demostrar la jerarquía que tiene con su participación en los primeros dos goles del partido. Speed puede volver a ver a "La Scaloneta" las veces que quiera. Su odio, su defensa irrestricta de todos los rivales que le toquen a la Selección y su payasesca función para continuar con la vida de lujos del influencer, son gasolina para los festejos de una Argentina que volvió a demostrar el amor que tiene por la camiseta.