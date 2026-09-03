Teléfono para Scioli: Las Leonas denuncian que no tienen para comer y el secretario de Deportes sólo piensa en 2027

Las Leonas volvieron al país con la Copa del Mundo, pero detrás de la gloria hay una realidad que duele y da bronca: las campeonas argentinas no tienen garantizado algo tan básico como comer dos veces al día. Victoria "Vicky" Granatto contó cómo viven las deportistas de alto rendimiento y dejó expuesta la precariedad del sistema deportivo nacional.

En una entrevista con Pedro Rosemblat en Gelatina, la jugadora resumió la contradicción que atraviesa a la Selección: profesionales en la exigencia, amateurs en el reconocimiento económico. "Arreglárselas, la verdad. Lo que está bueno es hablar de mi propia experiencia, porque a veces cuando uno dice Las Leonas es como que todas tienen realidades distintas, vienen de familias distintas. Yo particularmente -y sé que muchas porque esto es algo que es una realidad que vivimos todas- comemos en el CENARD al mediodía porque no nos alcanza la beca para pagar dos comidas al día . Con esto te puedo llegar a decir cómo vivimos nosotras", explicó.

Las Leonas, campeonas del Mundo

La frase resulta demoledora porque no habla de un gasto extraordinario ni de un lujo. Habla de comida. Las Leonas entrenan, compiten, viajan y representan al país, pero la beca estatal que reciben no alcanza para cubrir las necesidades básicas de una deportista de alto rendimiento.

Granatto también denunció que durante este año hubo irregularidad en los pagos y que muchas veces las deportistas llegaron a la última parte del mes sin haber cobrado: "Este año fue un año muy difícil porque hubo mucha irregularidad en pagos; era veintipico del mes y no habíamos cobrado todavía . Si bien como te decía el CENARD para nosotras es nuestro refugio porque la realidad es que antes del CENARD no había nada, creo que hoy en día no no está a la altura de lo que demanda el alto rendimiento", sostuvo.

Vicky Granatto

El Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo funciona como un respaldo central para quienes compiten en la élite. Pero, según la jugadora, el sistema quedó muy por debajo de las exigencias de una vida deportiva profesional. Semanas antes de viajar al Mundial, Granatto tuvo una conversación en el comedor del CENARD que la impactó profundamente. El lugar, que durante años fue un punto de encuentro para deportistas de distintas disciplinas, estaba prácticamente vacío.

"Estábamos comiendo con las chicas y yo hablo con el que está en la parte del comedor que está hace 25 años en el CENARD y le digo, 'Qué tranquilo que está hoy el CENARD, ¿no?' Y me dice, 'Está vacío. Está vacío, hace un montón que está vacío'. Y eso es son deportistas que no están yendo a entrenar y son deportistas que dejaron de competir, de entrenarse porque tenían tuvieron que salir a laburar . Y a mí eso me duele mucho", relató.

Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo

Después de hablar públicamente sobre la situación del deporte, Granatto contó que recibió críticas en redes sociales. El problema, según explicó, fue que algunos usuarios intentaron convertir un reclamo por derechos básicos en una discusión partidaria: "Hice una entrevista al principio y hablé esto de lo que estás diciendo vos, y enseguida las redes sociales son muy crueles y ya empezaron como, 'Bueno, kuka' Y yo la próxima entrevista dije, "Me parece ridículo que sea algo malo que una deportista esté diciendo que los deportes están mal, ¿no? Me parece ridículo"

Mientras tanto, Daniel Scioli mira las elecciones

Mientras Las Leonas cuentan que la beca no alcanza para pagar dos comidas al día, Daniel Scioli aparece mencionado como posible candidato de La Libertad Avanza para la gobernación bonaerense en 2027.

Según un informe de Crónica Política, Karina Milei analiza al actual secretario de Turismo, Ambiente y Deportes como una alternativa electoral para competir en la provincia de Buenos Aires. Scioli podría ser utilizado como una figura de consenso para atraer votos moderados y sectores del peronismo desencantados.

Karina Milei y Daniel Scioli

El cálculo político avanza mientras el sistema deportivo se desarma. El secretario de Deportes parece tener tiempo para pensar en candidaturas, fórmulas y estrategias electorales, pero no aparece una respuesta pública contundente frente a las denuncias de las campeonas del mundo.

El único mensaje de Daniel Scioli tras la consagración fue: "¡¡¡LAS LEONAS SON CAMPEONAS DEL MUNDO!!! Felicitaciones a este equipazo por dejar todo en la cancha y coronarse primeras en el Mundial de Hockey 2026". Después de ese tuit, no se conoció otra respuesta pública en relación con los atrasos, las becas insuficientes o los deportistas que abandonaron la competencia para salir a trabajar.