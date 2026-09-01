Tras el título mundial, los recortes: Las Leonas reclaman más presupuesto

Las Leonas volvieron al país con la Copa del Mundo, pero también con una verdad incómoda: detrás de cada medalla hay jugadoras que deben pagar para entrenar, sostener otros trabajos y hacer malabares para llegar a fin de mes. Victoria Sauze contó esta mañana en Olga cómo viven las integrantes de la Selección Argentina y sorprendió al revelar la precariedad que atraviesa al hockey nacional.

"El hockey es un deporte 100 por ciento amateur acá en Argentina. En otros lugares del resto del mundo no, en Europa no, acá sí. En los clubes las jugadoras pagamos para jugar. Hay algunos clubes que obviamente te becan, es decir, te liberan del pago por ser jugadora de Selección o por ser Olímpica y eso la verdad es que es una ayuda linda, pero lejos de cobrar como se imagina uno. Al contrario, es más pagar. O sea, pagar la cuota a un club de socio como cualquier persona", explicó.

Victoria Sauze

La declaración expone una paradoja enorme: las jugadoras que representan al país, compiten en los torneos más importantes del mundo y vuelven con una Copa del Mundo deben pagar una cuota social para poder practicar en sus clubes. La camiseta argentina es profesional en la exigencia, pero amateur en el respaldo económico.

Sauze también explicó que Las Leonas reciben una beca estatal a través del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD), pero remarcó que ese ingreso no alcanza para cubrir las necesidades de una deportista de elite: "Nosotras como Leonas recibimos una beca del Estado, que eso es con lo que vivimos. Es una beca del Estado de del ENARD y bueno, es un la realidad es que es poco para lo que demanda una vida de un deportista de alto rendimiento ", sostuvo.

La jugadora detalló que la rutina exige mucho más que entrenar y competir: "En realidad en la vida de cualquier persona, pero la del alto rendimiento más porque nosotras entrenamos de lunes a viernes todos los días, a la tarde entrenás con los clubes o doble turno con Selección. El sábado tenés partido, necesitás del descanso, necesitás alimentarte bien, necesitás vivir en una zona más o menos cerca de donde estás para poder sumar horas de descanso".

La conclusión fue contundente: "Entonces es algo que es justo que la realidad es que no alcanza, pero entre todas le encontramos la vuelta, o buscar ayuda por diferentes lugares".

"Hay muchas jugadoras que no llegan a fin de mes"

Después de la consagración mundial, Sauze ya había expuesto la situación económica del plantel en diálogo con DSports Radio: "Hay muchas jugadoras del equipo que hay veces que directamente no llegan a fin de mes y esto es real", afirmó. La tucumana también explicó cuánto reciben algunas deportistas: "Se cobra un 28, y el alquiler lo tenías que pagar hasta el 5, y bueno, esto de verdad que es real".

Las Leonas, campeonas del Mundo

Lejos de presentar el esfuerzo como una épica romántica, Sauze señaló que las jugadoras deben buscar soluciones por fuera del sistema deportivo: "Ha habido momentos en que esto se ha estabilizado un poco más, pero bueno es como te digo, o sea, soñamos y trabajamos de una forma muy grande, y buscamos grandes cosas con muy poco". Y cerró con una comparación que deja todavía más expuesta la desigualdad: "Creo que eso que tiene este equipo y el deporte argentino, es impresionante cuando te pones a ver las condiciones que tienen otras selecciones".

El reclamo por el financiamiento del deporte no quedó limitado a Sauze. Después de ganar el Mundial, Majo Granatto, capitana de Las Leonas, habló sobre la necesidad de sostener las políticas deportivas durante su llegada a Ezeiza.

También la arquera Cristina "China" Cosentino se refirió al tema en una entrevista con Nelson Castro: "La beca se podría ajustar mucho más", dijo y contó: "Una de las chicas no podía pagarse el alquiler y estuvo viviendo en el CeNARD mucho tiempo". En esa línea, expresó sin vueltas: "Nos encantaría tener un poco más de apoyo".

Las Leonas derrotaron a Países Bajos en los penales y lograron la tercera Copa del Mundo de la historia del hockey femenino argentino. Pero el festejo dejó una pregunta sobrevolando los corazones: ¿cuánto más podrían conseguir si tuvieran condiciones similares a las de las potencias internacionales?