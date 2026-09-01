Temen un éxodo de jugadores en la Selección Argentina : quiénes podrían despedirse de la Scaloneta después de Messi

La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina terminó de ponerle palabras a un proceso que había comenzado a insinuarse tras el Mundial 2026. La generación que devolvió a la Albiceleste a lo más alto del fútbol mundial empieza a cerrar, de manera paulatina, uno de los ciclos más exitosos de su historia.

El lunes, el Capitán confirmó mediante una emotiva carta que no volverá a vestir la camiseta argentina. La decisión llegó poco más de un mes después de la derrota ante España en la final de la Copa del Mundo y tras más de dos décadas defendiendo los colores del país: "Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección", escribió Messi al comunicar una decisión que golpeó de lleno a los hinchas.

Lionel Messi se despidió de la Selección Argentina

En otro de los pasajes más fuertes de su despedida, explicó qué lo llevó a ponerle punto final a su etapa con la Albiceleste: "Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar".

Sin embargo, el adiós del rosarino no aparece como un hecho aislado. La final perdida ante España parece haber marcado un punto de quiebre para varios de los futbolistas que construyeron el exitoso ciclo encabezado por Lionel Scaloni. Algunos ya confirmaron su despedida y otros comenzaron a plantearse públicamente qué harán con su futuro.

Nicolás Otamendi, el primero en confirmar su despedida

Uno de los primeros referentes en anunciar que su historia con la Selección había llegado a su fin fue Nicolás Otamendi. A los 38 años, el defensor confirmó el 24 de julio su retiro después de 17 años vistiendo la camiseta argentina.

Uno de los primeros referentes en anunciar que su historia con la Selección había llegado a su fin fue Nicolás Otamendi

Su último encuentro con la Albiceleste fue nada menos que la final del Mundial ante España. Así cerró un recorrido de 139 partidos internacionales y un palmarés en el que aparecen el Mundial de Qatar 2022 y las Copas América de 2021 y 2024: " El destino quiso que mi último partido fuera una final del mundo. No fue el resultado que queríamos, pero me voy con la cabeza en alto", expresó en su despedida.

Además, dejó un mensaje destinado especialmente a quienes deberán encabezar el recambio generacional: "Nunca dejen de creer. Habrá golpes que parecerán imposibles de superar, pero esta camiseta siempre recompensa a quienes la defienden con humildad, sacrificio y amor".

Nicolás Tagliafico y la frase que anticipó el final

La situación de Nicolás Tagliafico es diferente. El lateral todavía no anunció oficialmente su retiro de la Selección Argentina, aunque sí dejó en claro que el Mundial 2026 fue el último de su carrera.

Durante una transmisión de Twitch junto a su esposa, Caro Calvagni, fue contundente cuando le preguntaron por la posibilidad de disputar la Copa del Mundo de 2030: " No me da para otro ".

"CREO QUE FUE MI ÚLTIMO MUNDIAL, YA NO ME DA PARA MÁS".



Nicolás Tagliafico. 💔🇦🇷 pic.twitter.com/O1i3nCTMHq https://t.co/507mrV21jf — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) August 7, 2026

Tagliafico cumplió 34 años este 31 de agosto y, en caso de continuar hasta la próxima cita mundialista, llegaría con 37. De todas maneras, sus declaraciones no implican necesariamente una despedida inmediata de la Albiceleste.

El lateral todavía podría formar parte de los primeros años del nuevo proceso e incluso aspirar a disputar la Copa América 2028. Lo que ya parece definido es que la final ante España fue su última aparición en una Copa del Mundo.

Leandro Paredes puso en duda su continuidad

Otro integrante fundamental del núcleo duro de la Scaloneta que abrió interrogantes sobre su futuro fue Leandro Paredes. Luego de conocerse la decisión de Messi, el mediocampista habló en conferencia de prensa tras un entrenamiento de Boca y reconoció el impacto que tuvo la noticia: "Fue durísimo, seguramente la noticia la recibió así todo el país. Lo que significa Leo para el fútbol, para nosotros, es enorme... El legado que deja va a quedar para siempre", aseguró.

Paredes también destacó lo que representa Messi para sus compañeros y para toda una generación: "Por lo que significa para nosotros, por no rendirse nunca, por demostrar que los sueños se sufren, se persiguen y al final se cumplen".

Leandro Paredes ve difícil seguir en la Selección sin Messi

El futbolista confesó además que siempre quiso tener al rosarino a su lado y admitió que su retiro era un momento que ninguno quería enfrentar. "Siempre queremos jugar con él, soy de los que siempre lo quiere tener al lado. Era una decisión que no queríamos que llegue, y llegó", lamentó.

Paredes contó que durante los últimos días del Mundial ya habían hablado sobre el futuro del capitán y reveló que mantuvieron varias conversaciones durante este tiempo. Sin embargo, después de que Messi hiciera pública su decisión, prefirió respetar su espacio: "No le quise mandar mensaje porque entiendo lo que debe estar pasando".

"Va a ser difícil que siga": la dura confesión de Paredes

Pero sus declaraciones no se limitaron al futuro del rosarino. El mediocampista también reconoció que la salida de Messi podría pesar a la hora de resolver su propia continuidad en la Selección: "Va a ser difícil que siga, lo dije hace un tiempo. No lo hablé con el entrenador, lo hablaré con él y veremos la decisión que tome", adelantó.

Según explicó, el retiro del capitán no es el único motivo detrás de su replanteo. También aparecen la sanción que recibió después de la final del Mundial y la enorme exigencia que supone continuar formando parte de la Albiceleste. "Todo tiene que ver, la sanción y que la vara quedó muy alta también", sostuvo.

Dibu Martínez encendió las alarmas tras la final

Otro de los nombres que generó preocupación después del Mundial fue Emiliano "Dibu" Martínez. El arquero sorprendió luego de la derrota ante España con un mensaje en el que puso seriamente en duda su continuidad: "La verdad el dolor es difícil de explicar, queda reflexionar muchas cosas y ver cómo se sigue hacia adelante y si es momento de dar un paso al costado", escribió.

El marplatense también reconoció la frustración que significó haber quedado tan cerca de levantar nuevamente la Copa del Mundo: "Soñé que la ganábamos de vuelta, soñé en traerla a Argentina y hacer historia una vez más".

El Dibu Martínez también tiene dudas respecto su futuro en la Selección

Dibu tendrá 37 años cuando llegue el Mundial 2030. Si bien la edad no representa necesariamente un impedimento para un arquero, fueron sus propias palabras las que encendieron las alarmas y lo instalaron entre los campeones de Qatar cuyo futuro deberá resolverse durante los próximos meses.

Rodrigo De Paul, otra incógnita pensando en 2030

Rodrigo De Paul es otro de los grandes interrogantes que aparecen de cara al nuevo ciclo de la Selección. El mediocampista tiene 32 años y llegaría con 36 a la Copa del Mundo de 2030.

A diferencia de Paredes o Dibu Martínez, hasta el momento no manifestó públicamente una intención concreta de retirarse de la Selección. Por ese motivo, incluirlo entre las despedidas confirmadas sería apresurado. Sin embargo, su edad y la inevitable renovación que deberá atravesar el plantel hacen que aparezca entre los referentes cuya presencia en el próximo Mundial resulta difícil de proyectar. Distintos análisis sobre la camada que podría llegar a 2030 ubican a De Paul, Paredes y Tagliafico entre los jugadores que alcanzarían esa competencia con las edades más altas.

De Paul seguiría los pasos de Messi

Su estrecho vínculo con Messi también convirtió la jornada de este lunes en un momento especialmente emotivo para el mediocampista. Tras conocerse la decisión del capitán, De Paul le dedicó un extenso mensaje en el que resaltó su "amor incondicional" por Argentina y lo definió como "el más grande de toda la historia".

El recambio que deberá afrontar la Selección Argentina

El proceso de renovación, de una manera u otra, ya está en marcha. Otamendi fue uno de los primeros grandes referentes de la generación campeona en confirmar su despedida después del Mundial 2026. Tagliafico adelantó que no disputará otra Copa del Mundo, mientras que Paredes y Dibu Martínez reconocieron públicamente que deben evaluar su continuidad.

Ahora fue Messi quien tomó la decisión que ningún argentino quería escuchar. La salida del capitán tiene además un enorme peso simbólico. Su historia con la Selección Argentina se extendió durante más de dos décadas y terminó convirtiéndolo en el futbolista con más partidos y goles de la historia de la Albiceleste.

La Selección tendrá el desafío de construir una nueva identidad

Messi se despide después de haber conseguido aquello que durante tantos años pareció esquivo: ser campeón con Argentina y liderar una de las etapas más exitosas de la historia del seleccionado. Detrás quedan los títulos, las finales, las vueltas olímpicas y una generación que logró transformar para siempre su relación con los hinchas.

A partir de ahora comenzará otra etapa. Con Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Cuti Romero, Julián Álvarez y Lautaro Martínez, además de las nuevas figuras que empujan desde atrás, la Selección tendrá el desafío de construir una nueva identidad mientras empieza a despedir, poco a poco, a los nombres que protagonizaron una época inolvidable.