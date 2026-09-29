Otra persiana baja: el icónico bar Santa Evita cerrará 17 de octubre

La marcha peronista cada una hora que calentaba las gargantas de los y las visitantes se apagará; hay despedidas que no podían ser en cualquier fecha y, el restaurante y bar cultural Santa Evita, refugio de compañeros y compañeras en pleno Palermo, anunció que va a bajar la persiana el 17 de octubre, el Día de la Lealtad Peronista. El cierre estaba previsto para el 30 de septiembre, pero el amor de su gente le regaló dos semanas más.

"Seguimos abiertos durante dos semanas más. ¡Vengan!", anunciaron desde las redes sociales del espacio, ubicado en Julián Álvarez 1479. Y explicaron el porqué con una frase que es puro peronismo: "El enorme aluvión zoológico que en este último mes vino en manada a abrazarnos y brindarnos su amor nos permite darnos este último gusto".

Bar Santa Evita

La elección de palabras no es casual. "Aluvión zoológico" fue el modo despectivo con el que un diputado radical se refirió en 1947 a los trabajadores que el 17 de octubre de 1945 llenaron la Plaza de Mayo para pedir por Juan Domingo Perón. El peronismo, como siempre, lo convirtió en orgullo.

Durante casi ocho años, el Santa fue el lugar para almorzar, cenar o tomarse un cafecito de alto nivel aunque también el clásico locro, humita en olla con queso, ñoquis de batata con estofado u hongos, milanesas de ternera y pastel de papas con versiones tradicionalmente peronistas o rellenos alternativos como jabalí y ciervo, como le solía gustar al General. Pero sobre todo para encontrarse entre compañeros; un lugar donde se respiraba peronismo.

Y había un ritual que nadie se perdía: cada una hora, la Marcha Peronista sonaba a todo volumen y las mesas se ponían de pie. Compañeros y compañeras la cantaban a viva voz, con los dedos en V bien en alto, como si cada hora fuera un pedacito de Plaza de Mayo en pleno Palermo. Detrás del proyecto están Gonzalo Alderete Pagés y Florencia Barrientos Paz, que antes habían pasado por la cocina del histórico Perón Perón.

El 28 de agosto, el espacio había anunciado su cierre con una frase que no dejó lugar a dudas: "Cerramos, fue Milei". Sus responsables vincularon la decisión con la crisis económica y las dificultades que atraviesan los locales comerciales y gastronómicos bajo el Gobierno de Javier Milei: caída del consumo, salarios que no alcanzan y persianas que bajan una tras otra.

"Lo dimos todo. Fue hermoso mientras duró", habían escrito los dueños. La noticia se hizo sentir entre los artistas que pasaron por el lugar, como Virginia Innocenti, Miguel Rep y Julieta Ortega.

En aquella primera despedida, agradecieron a quienes los acompañaron: "Fue hermoso mientras duró. Gracias a todos y a todas porque esto, que no vamos a olvidarnos más, lo construimos juntos". Y convocaron a la comunidad a aprovechar las últimas semanas para comer, celebrarse, abrazarse y despedirse del lugar.

El último 17 de octubre del Santa Evita

La respuesta fue la que solo el peronismo sabe dar: la gente copó el lugar. Por eso, la fecha cambió, pero el final sigue siendo el mismo. El 17 de octubre será la última jornada del Santa. "Al 'una más y no jodemos más' le respondemos: nadie se puede quedar sin pasar por el Santa", escribieron, y anticiparon una celebración especial que va a durar todo el día. "Eternamente agradecidos a la hermosa comunidad que fue parte del Santa durante estos 8 años", expresaron sus responsables.

Así, el Santa Evita se despide como vivió: con la marcha a todo volumen, los dedos en V y la certeza de que, para los compañeros y las compañeras, los días más felices siempre se vivieron juntos.