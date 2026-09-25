Gas, lluvias, nevadas y el Mundial: qué explicaciones dio Caputo tras la caída de la actividad económica

Tras la caída del Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE), el ministro de Economía, Luis Caputo, explicó cuáles fueron las variables que influyeron negativamente en la actividad económica de julio.

Como es habitual, el jefe del Palacio de Hacienda utilizó sus redes sociales para explicar los principales pasajes que dejó el EMAE del séptimo mes. Sin embargo, en esta ocasión explicó cuáles fueron los factores negativos que incidieron sobre la actividad económica, la cual se contrajo 1,4% interanual y 2,9% mensual.

El funcionario lo justificó diciendo que hubo distintos "shocks transitorios" que afectaron la expansión de la economía.

Luis Caputo, Javier Milei, Karina Milei

Dentro de los resaltados, mencionó la falta de gas en la industria, un aumento en las lluvias y nevadas, y menos horas de trabajo realizadas, como consecuencia del Mundial 2026 desarrollado en Estados Unidos, Canadá y México.

"Durante julio se registraron distintos shocks transitorios que afectaron a varios sectores de actividad. En este sentido pueden mencionarse la menor disponibilidad de gas en el caso de la industria manufacturera, las mayores lluvias y nevadas en relación a los promedios históricos para la construcción, la minería y algunos servicios, y las menores horas trabajadas en algunos sectores en relación al mundial de fútbol", precisó Caputo.

EL NIVEL DE ACTIVIDAD CRECIÓ 1,7% EN LOS PRIMEROS 7 MESES DEL AÑO

✅ El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró un crecimiento de 1,7% en los primeros 7 meses de 2026 en relación a igual período del año anterior

✅ En el mes, la serie desestacionalizada mostró... — totocaputo (@LuisCaputoAR) September 24, 2026

Sí, se leyó bien. Toto intenta explicar el parón industrial por las lluvias y las nevadas y al Mundial, que parece ser un excelente pretexto para canalizar los fracasos varios de este gobierno. Como si el buen desempeño del seleccionado argentino fuera causante de que la gente no trabajara o del endeudamiento de las familias, tal como aseveró sin pudor el presidente Javier Milei, quien aseguró que la gente se endeudó para pagar teles para ver el Mundial y después no devolvió ese dinero. La Teoría Mondino a pleno.

Eso sí, el funcionario eligió su particular versión torcida de la actualidad para intentar explicar el desastre económica en el que nos sumergió junto al presidente. En su tuit el título es que creció la actividad 1.7%. Una vez más, peleado con los números, con el idioma y con el sentido común.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), 7 de los 15 sectores de actividad que conforman el EMAE registraron subas en julio: se destacaron Pesca (424,5%) y Explotación de minas y canteras (8,4% i.a.).

A su vez, estas actividades fueron las de mayor incidencia positiva en la variación interanual del EMAE, seguidas por Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (0,7%).