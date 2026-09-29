Pity Álvarez intentó escaparse del hospital y el juicio en su contra volvió a suspenderse

Se suspendió la audiencia del juicio contra Cristian "Pity" Álvarez por el homicidio de Cristian Díaz, luego de que el músico intentara escaparse del Hospital Tornú, donde permanece internado desde la semana pasada.

La jornada comenzó apenas pasadas las 11. Para hoy, estaban programados los testimonios de una perito, un cura y otra persona que había sido convocada para la audiencia de la semana pasada. Los cuatro testigos restantes tienen identidad reservada.

Pero a poco de iniciarse la audiencia, la defensa de "Pity" Álvarez volvió a pedir la suspensión del juicio por su estado de salud, mientras que la querella y la Fiscalía se manifestaron en contra. "No puedo comenzar mi interrogatorio sin que mi asistido esté presente", planteó el abogado Javier Baños.

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"Los médicos lo corrieron con ampollas y jeringas para calmarlo y poderlo ingresar de vuelta. No pudieron sedarlo cuando se estaba escapando. En esos estados de alteración se les da una inyección sorpresa, pero no pudieron. Personal policial y yo intentamos persuadirlo para que no pase a mayores y ya está de nuevo adentro", explicó su abogado Sebastián Queijeiro, en diálogo con TN tras conocerse un video del momento en que el músico quiere salir de la institución.

Queijeiro, a su vez, detalló que "Pity" estaba descalzo y a los gritos al momento de trasladarlo de habitación: "Estaba desaforado por esta situación y por la euforia de la abstinencia. Cuando estábamos hablando con los médicos, Cristian se escapa".

La defensa del músico volvió a pedir la suspensión del juicio por su estado de salud, mientras que la querella y la Fiscalía se manifestaron en contra. "No puedo comenzar mi interrogatorio sin que mi asistido esté presente", planteó el abogado Javier Baños.

Tras deliberar, el Tribunal pidió ampliar la evaluación de salud mental del músico y decidió continuar hoy con el debate. Se dispuso un cuarto intermedio para que se intente establecer con Álvarez una conexión virtual, a través de una computadora desde el Hospital. Sin embargo, cuando intentaron trasladarlo de terapia intermedia a una sala común para que pudiera conectarse, el cantante tuvo una crisis nerviosa y quiso escaparse.

¿Pity se duerme o se hace el dormido?

Ante esa situación, lo contuvieron y decidieron llevarlo nuevamente a la habitación donde estaba hasta este mediodía, mientras que el Tribunal decidió suspender la audiencia.

La audiencia de hoy fue la primera después de que el tribunal rechazara un nuevo pedido de la defensa para suspender el juicio. Los abogados Sebastián Queijeiro y Javier Baños habían planteado la interrupción del debate por la internación de Álvarez en el Hospital Tornú luego de una crisis hipertensiva.

Por ese motivo, la defensa del músico insiste en suspender el juicio por su salud: "Él sigue consumiendo. El informe dice que está activo con más de ocho drogas distintas. No es por la audiencia, es que desde los 14 consume. ¿Cómo puede ser que se lleve adelante un juicio con una persona que va drogada y ahora está internada?".











