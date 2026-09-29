Adorni contra las cuerdas: pidieron la apertura de sus billeteras virtuales y ampliar las fechas del levantamiento fiscal

El fiscal Gerardo Pollicita no compró la teoría de las Bitcoins del ex jefe de Gabinete Manuel Adorni y pidió la apertura de las billeteras virtuales en donde presuntamente se hicieron las operaciones en las cuales el ex vocero ganó 591.544,61 dólares, de acuerdo a su última declaración jurada de bienes. Además, requirió la extensión del periodo de levantamiento fiscal para sumar el lapso que va entre 1998 y 2011.

La solicitud del Ministerio Público Fiscal confirmó que la versión del enriquecimiento a través de la inversión de una herencia y los ahorros que tenía en 2014 en criptomonedas está en duda para la Justicia. En ese sentido se encuentra la extensión del secreto fiscal desde los comienzos de la vida laboral de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti. La de él comenzó en 1998 y la de ella en 2000. La idea es que a través de esa reconstrucción precisa se pueda inquirir cuál es la probabilidad de haber tenido la cifra supuestamente invertida.

Adorni junto a Milei, antes de que le suelten la mano.

En relación con la apertura de las ocho billeteras virtuales en las cuales se realizaron las operaciones cripto, Pollicita diseñó un procedimiento para demostrar la veracidad del informe técnico que presentó la defensa de Adorni y que estuvo respaldado por el escribano Flavio Murruni, quien dio constancia de la firma electrónica. En esa oportunidad, el abogado Matías Ledesma también declaró tener en su poder un sobre cerrado y lacrado con las claves correspondientes de las wallets para entregar si la Justicia lo demanda.

El fiscal ordenó que el letrado se presente en la fiscalía en compañía del perito de parte para poder conectarse desde allí con una computadora portátil e ingresar a las cuentas. Con el objetivo de impedir la violación de las claves, se grabará todo el procedimiento a través del cual el especialista reciba en un mensaje encriptado por la Policía la información de las billeteras e ingrese una por una.

Manuel Adorni y Bettina Angeletti.

La combinación de las dos decisiones judiciales en relación al patrimonio de Adorni, la del secreto fiscal y la apertura de las wallets, sí puede llegar a demostrar las inconsistencias del relato del ex vocero. Por un lado, de acuerdo a la versión que dio, en 2018 vendió todo su patrimonio cripto y se quedó con casi 600 mil dólares debajo del colchón, mientras vivía una existencia austera. Por el otro, son diversas sus declaraciones en contra de ese tipo de inversiones, inclusive tiempo después de supuestamente haberse enriquecido.

Un cerco patrimonial

Para reconstruir la vida financiera de Adorni y su pareja, Pollicita pidió el historial laboral de ambos a la la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) en detalle. La existencia de una vida profesional que lo lleve a lograr semejantes ahorros no puede no figurar allí de alguna manera, ya que se registra desde los aportes tradicionales hasta la actividad como monotributista.

Gerardo Pollicita amplió las medidas en la investigación contra Adorni.

A la hora de otros aspectos del patrimonio, la Justicia solicitó tanto al Registro de la Propiedad Inmueble bonaerense como al porteño cualquier tipo de actividad registrada. En el mismo sentido se expidieron a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor (DNRPA), para conocer los rodados de los que fueron dueños.

Pollicita también pidió a la Inspección General de Justicia y a la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la provincia de Buenos Aires la información correspondiente a la posibilidad de haber integrados sociedades comerciales. También se solicitó tanto al Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad como al bonaerense la información correspondiente a actividad matriculada de ambos.