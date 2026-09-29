Fenómeno barrial: Milei subió un video que ofende a Macron horas antes de viajar a París

Tras regresar al país post cumbre de la ONU en Estados Unidos, el presidente Javier Milei tuvo pocos logros para mostrar. Entonces, como siempre, apeló a las redes sociales y a las construcciones satíricas de sus fans.

En esta ocasión, Milei retuiteó un video que emula el final de la película "¿Qué pasó ayer?". Uno de los chistes más logrados de la saga es el final, cuando en la escena de créditos comienzan a verse las fotos que retratan qué ocurrió durante esas 24 horas descontroladas de las que ninguno de los protagonistas tiene memoria.

Y algo así quiso reflejar el exarquero, ya que -envuelto en su ya cansador Fenómeno Barrial- subió un video que compila fotos creadas por IA en las que aparecen Donald Trump, Volodimir Zelenski, Giorgia Meloni, Emmanuel Macron y su esposa y el propio Milei en situaciones que poco tienen que ver con la política o la diplomacia. Se los ve a todos enfiestados y, en particular, al presidente francés en una situación poco cómoda.

EL VIAJE

El presidente Javier Milei encabezará a partir de este miércoles la Argentina Week en París, un encuentro que reunirá a autoridades nacionales y provinciales, empresarios argentinos y líderes de compañías francesas y europeas para presentar las oportunidades comerciales y de inversión que ofrece la Argentina.

La jornada central será el jueves en el Château de la Muette, sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), bajo el eje "Fuerzas que impulsan el crecimiento de la Argentina: hitos y oportunidades de inversión".

Javier Milei volvió a dar un discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.

En el marco de la Argentina Week, el mandatario mantendrá encuentros con gobernadores y empresarios. Durante la jornada, a las 5.30, hora argentina, pronunciará las palabras centrales de la Argentina Week en la sede oficial de la OCDE; por la tarde, a las 13.50, mantendrá un encuentro privado con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en el Palacio del Elíseo; y a las 15 participará de la recepción ofrecida por el mandatario francés a la delegación oficial argentina.

El programa incluirá una apertura sobre la transformación macroeconómica del país y paneles sobre energía, minería, agro, retail, salud y biotecnología, además de un panel estratégico sobre el escenario internacional y una exposición sobre desregulación y transformación de la Argentina.

Participarán ministros, gobernadores y referentes empresariales argentinos, franceses y europeos, entre ellos Patrick Pouyanné, CEO de TotalEnergies; Gary Nagle, CEO de Glencore; Héctor Grisi, CEO de Santander; Margarita Louis-Dreyfus, presidenta de Louis Dreyfus Company; y Horacio Marín, CEO de YPF.

Milei partirá este martes por la noche rumbo a París, y la agenda oficial comenzará el miércoles con un cocktail-cena de bienvenida en la Embajada argentina en Francia, con ministros, gobernadores y principales empresarios del país.