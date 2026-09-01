Javier Milei declaró ante la Oficina Anticorrupción: aumentó un 43% su patrimonio durante el último año

Las declaraciones juradas presentadas ante la Oficina Anticorrupción dejaron un cuadro llamativo del patrimonio de los hermanos Javier y Karina Milei. Mientras el Gobierno insiste en que la sociedad debe ajustarse y hacer sacrificios, los bienes declarados por el Presidente y la secretaria general de la Presidencia aumentaron durante el último año.

Javier Milei cerró 2025 con un patrimonio declarado de $295.182.652,87, frente a los $206.046.375,48 informados al comienzo del año. La diferencia es de aproximadamente $89,1 millones, lo que representa un incremento nominal del 43,3% .

Javier y Karina Milei

El crecimiento no se explicó por la incorporación de nuevos inmuebles o vehículos, sino principalmente por la actualización del valor de los bienes que ya figuraban en sus declaraciones anteriores y por la variación del tipo de cambio aplicada a sus ahorros en dólares.

Entre sus principales activos, el Presidente declaró un inmueble de 100 metros cuadrados ubicado en la Ciudad de Buenos Aires. La propiedad pasó de estar valuada en $38.419.071,20 a $73.573.546,13.

Milei en Casa Rosada, imagen creada con IA

Milei también mantuvo los dos vehículos que ya figuraban en su patrimonio: una Mercedes Benz Sprinter, valuada en $20.173.600, y un Peugeot RCZ Coupé, cuyo valor declarado se mantuvo en $16.254.200.

En cuanto a sus ahorros en moneda extranjera, informó US$65.562 depositados en una caja de ahorro y otros US$20.000 en efectivo. El valor declarado en pesos aumentó debido al tipo de cambio utilizado: al comienzo de 2025 se calculaba a $1.029 por dólar, mientras que al cierre del ejercicio se aplicó una cotización de $1.446.

Javier Milei en pleno debate presidencial

La declaración jurada también detalla ingresos por $81.806.723,92 antes de las deducciones. Dentro de ese monto aparecen $48.792.217,80 correspondientes a renta del trabajo personal y $45.083.979,43 vinculados a renta de empresas y auxiliares de comercio.

Los gastos personales informados por el Presidente durante el año ascendieron a $66.262.044,60. Además, declaró una deuda de $586.357 con el Banco Supervielle, un pasivo que no figuraba en la presentación correspondiente al período anterior.

Karina Milei y un salto patrimonial del 210%

La evolución patrimonial de Karina Milei fue porcentualmente mucho más pronunciada. La secretaria general de la Presidencia declaró bienes, depósitos y dinero por $35.312.784,57, frente a los $11.401.021,93 informados anteriormente.

Karina Milei

El aumento fue del 210% y se explicó casi por completo por la revaluación de un inmueble de 150 metros cuadrados con cochera ubicado en Vicente López, declarado como vivienda desde 2011.

La propiedad pasó de una valuación de $3.992.825,14 a $28.162.492,74, una diferencia de aproximadamente $24,17 millones. El resto de sus activos registró modificaciones menores e incluso algunas bajas.

Javier y Karina Milei durante la asunción presidencial.

Karina declaró ingresos netos por $33.124.206,02, todos provenientes de su trabajo personal, y gastos personales por $33.688.374,25. En materia de deudas, el pasivo con el Industrial and Commercial Bank of China pasó de $59.220 a $60.374. La deuda con el Banco Santander aumentó de $782.741 a $909.097.

En conjunto, sus obligaciones financieras crecieron de $841.961 a $969.471. Además, incorporó una cuenta de pago de una billetera virtual con fondos por $3.852.216, un activo que no había sido informado en la declaración jurada anterior.

Banco Santander

Así las cosas, el presidente Javier Milei terminó 2025 con casi $300 millones declarados. Su hermana Karina registró un crecimiento patrimonial del 210%. La motosierra puede cortar salarios, jubilaciones y presupuesto, pero al menos —según los papeles oficiales— no pasó por las planillas patrimoniales de los hermanos que gobiernan la Argentina.