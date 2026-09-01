Nuevo mes, nuevos aumentos: cuánto duele vivir en la Argentina de Javier Milei

Septiembre empieza con el pie izquierdo: nuevos aumentos y menos plata en el bolsillo. Desde este martes 1°, las familias en Ciudad de Buenos Aires y el resto del país deberán enfrentar una batería de incrementos en gastos básicos como transporte, alquiler, salud, educación, conectividad y peajes.

El problema es que varias de las subas superan la inflación del 2,1% registrada en julio por el INDEC. Algunas responden a fórmulas automáticas vinculadas al IPC, mientras que otras fueron definidas por organismos reguladores, gobiernos provinciales o las propias empresas.

Javier Milei

Alquileres: aumentos de hasta 35,52%

Los contratos que todavía se actualizan mediante el IPC tendrán incrementos diferentes según la periodicidad acordada entre propietarios e inquilinos. Para los contratos con actualización trimestral, la suba de septiembre será del 6,22% .

En los alquileres con actualización cuatrimestral, el aumento llegará al 8,99%. En tanto, los contratos alcanzados por la antigua Ley de Alquileres tendrán un ajuste anual mediante el ICL del 35,52%.

Alquileres imposibles en la era Milei

Prepagas: subas de hasta 3,11%

Las cuotas de medicina prepaga aumentarán entre 1,9% y 3,11%, de acuerdo con la empresa y el plan contratado.

OSDE : entre 1,9% y 2,3%

: entre 1,9% y 2,3% Avalian : 2,5%

: 2,5% Hospital Italian o: 2,1%

o: 2,1% Hospital Alemán : 2,36%

: 2,36% Swiss Medical : 2,2%

: 2,2% Sancor Salud : entre 2,41% y 3,11%

: entre 2,41% y 3,11% Galeno : entre 2,3% y 2,8%

: entre 2,3% y 2,8% Omint: hasta 2,9%

Transporte: viajar también será más caro

Las tarifas de colectivos porteños aumentarán 4,1%. El boleto mínimo con SUBE registrada pasará a costar $887,99 , mientras que el tramo de entre 3 y 6 kilómetros quedará en $986,70.

Por su parte, en las líneas provinciales, la suba será del 4,3%. El boleto mínimo ascenderá a $1.158,97 y llegará hasta 2.043,84 para recorridos de más de 27 kilómetros.

Estación Constitución

El tren tendrá uno de los aumentos más fuertes del mes. El boleto mínimo de las líneas Mitre, Sarmiento, San Martín, Urquiza, Roca, Belgrano Norte y Belgrano Sur subirá 14,29% y pasará de $420 a $480 con SUBE registrada . Cabe recordar que Se trata del último tramo del esquema de actualización autorizado por el Gobierno nacional.

Subte y peajes porteños

El pasaje del subte porteño aumentará 4,1% y llegará a $1.753 con SUBE registrada . Para quienes tengan la tarjeta sin registrar, el costo será de $2.541,10. Así también subirá el precio del Premetro que pasará a costar $613,55.

Los peajes de las autopistas porteñas administradas por AUSA tendrán un incremento del 4,1%. Para vehículos livianos, en las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno el valor será de $4.707,81 en horario normal y de $6.671,74 durante la hora pico.

Subte

En los peajes de las autopistas Illia, Sarmiento y Salguero, el valor será de $1.961,39 fuera de la hora pico y de $2.773,69 en los períodos de mayor circulación.

Colegios privados e internet

Las cuotas de los colegios privados también aumentarán. En la Ciudad de Buenos Aires, las instituciones con aporte estatal podrán aplicar una suba de hasta 4,2%.

En la provincia de Buenos Aires, el incremento autorizado para septiembre será del 2,5%.

En internet, cable y telefonía, las empresas comenzaron a comunicar aumentos que rondarán el 2,5%. El porcentaje final dependerá de la compañía y del servicio contratado.

Agua, luz y gas: todavía sin números definitivos

La tarifa de AySA tendrá una nueva actualización en septiembre. El tope del 3% mensual que estuvo vigente entre mayo y agosto dejará de aplicarse. El nuevo valor surgirá de la fórmula basada en el Coeficiente de Modificación K, pero el porcentaje definitivo todavía no fue informado.

Aumentan la luz y el gas

La electricidad y el gas también tendrán modificaciones durante septiembre. Al cierre de agosto aún no se conocían los nuevos cuadros tarifarios de Edenor, Edesur, Metrogas y Naturgy BAN.

💣Bombita. Desde este mes se reducirá de 300 a 150 kWh el tope de consumo subsidiado para determinados usuarios. Eso puede aumentar el impacto de las facturas para quienes superen ese límite.

Javier Milei, Luis Caputo y Karina Milei

Los aumentos no llegan solos. Se acumulan sobre salarios que no se actualizan al mismo ritmo, paritarias que pierden frente a los precios y familias que ya recortaron salidas, alimentos, medicamentos y consumos esenciales. Septiembre empieza con aumentos definidos y otros todavía en suspenso pero lo único seguro es que el mes volverá a exigirles a los argentinos una precisión quirúrgica y sapiencia experimentada en malabares para administrar un salario que se achica mientras todo lo demás sube.