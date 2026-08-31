¡Justicia por Silvina! La instancia decisiva en la causa contra Lotocki por la muerte de Luna

A tres años de la muerte de Silvina Luna, la causa que busca determinar si Aníbal Lotocki tuvo responsabilidad penal en el desenlace fatal de la modelo y actriz continúa abierta y tendrá en las próximas horas una instancia que podría resultar clave para el futuro de la investigación.

Silvina murió el 31 de agosto de 2023, a los 43 años, en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Había sido internada en junio de ese año debido a un delicado cuadro de salud, luego de atravesar durante años distintas complicaciones que deterioraron seriamente su organismo.

Se cumplieron 3 años de la muerte de Silvina Luna

El origen de sus problemas de salud se remontaba a las intervenciones estéticas que Lotocki le realizó en 2011. Con el correr del tiempo, Luna desarrolló granulomas, hipercalcemia y una insuficiencia renal progresiva que la obligó a someterse a diálisis durante años y la llevó a necesitar un trasplante de riñón.

Por las consecuencias de esas intervenciones, Lotocki ya fue condenado por las lesiones graves provocadas a Luna, Gabriela Trenchi, Stefanía Xipolitakis y Pamela Sosa. En 2023, la pena fue elevada a ocho años de prisión luego de incorporarse el delito de estafa, además de diez años de inhabilitación para ejercer la medicina.

La decisión fue posteriormente confirmada por la Cámara Nacional de Casación Penal y actualmente se encuentra recurrida ante la Corte Suprema. Sin embargo, la investigación por la muerte de Silvina Luna tramita en otra causa y tiene como objetivo establecer si existe responsabilidad penal de Lotocki en el fallecimiento de la modelo.

Silvina Luna junto a Aníbal Lotocki, señalado en la causa que investiga si las intervenciones estéticas tuvieron relación con su muerte.

En octubre de 2025, el fiscal Pablo Turano había solicitado que el médico fuera indagado por la muerte de Luna. Según su planteo, las lesiones provocadas por las intervenciones anteriores habrían generado en Lotocki un deber de actuar para intentar evitar o reducir sus consecuencias.

Una causa que todavía sigue abierta

En medio del tercer aniversario de la muerte de Silvina Luna, la investigación tendrá una nueva instancia que podría ser determinante. La junta médica que inicialmente debía realizarse el 4 de agosto fue postergada y finalmente quedó fijada para mañana martes 1° de septiembre a las 10, en el edificio del Cuerpo Médico Forense, ubicado en Viamonte 2101.

Durante el encuentro, los especialistas deberán estudiar diferentes aspectos relacionados con la evolución clínica de Luna y responder una serie de interrogantes que podrían ayudar a establecer qué ocurrió con su salud después de las intervenciones.

Entre las preguntas centrales se encuentra determinar cuándo aparecieron los granulomas, si existía un tratamiento capaz de evitar o controlar la hipercalcemia y en qué momento debería haberse aplicado. A su vez, los profesionales deberán evaluar los controles posteriores realizados por Lotocki y establecer si fueron adecuados para una paciente que había atravesado ese tipo de intervención.

Silvina Luna documentó sus últimos días

Otro de los aspectos que estará bajo análisis será determinar si el médico estaba en condiciones de advertir el riesgo y actuar para evitar que los granulomas terminaran derivando en las graves complicaciones que posteriormente sufrió Luna.

Una vez concluido el análisis, la junta deberá elaborar un dictamen médico que será incorporado al expediente judicial. El resultado podría convertirse en una pieza central de la investigación, ya que sus conclusiones permitirán avanzar en la determinación de si existió un vínculo causal entre las intervenciones realizadas por Lotocki, el posterior deterioro de la salud de Silvina Luna y su muerte.