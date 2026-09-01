Monteoliva y Brilloni se casan: la boda que abre un incómodo conflicto en la cúpula de Seguridad

La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, y el director de la Gendarmería Nacional Argentina, comandante general retirado Claudio Miguel Brilloni, confirmaron que contraerán matrimonio el próximo 12 de octubre en Córdoba, convirtiendo en oficial una relación personal que desde hacía meses circulaba dentro del sistema político y de las fuerzas federales. La noticia fue confirmada y publicada en el sitio Urgente 24.

La noticia excede largamente el terreno privado. Monteoliva es la máxima autoridad política del Ministerio del cual depende institucionalmente Gendarmería y Brilloni conduce esa fuerza. Después del matrimonio, la ministra tendrá bajo su órbita administrativa, presupuestaria y política a una de las principales fuerzas federales del país, encabezada por su propio esposo.

El escenario no determina por sí mismo una irregularidad ni constituye automáticamente una incompatibilidad legal, pero abre un evidente problema de apariencia de conflicto de intereses, independencia funcional y mecanismos de control, especialmente frente a decisiones que puedan involucrar directamente al director de Gendarmería, su permanencia en el cargo, evaluaciones de desempeño, investigaciones administrativas, presupuestos o contrataciones de la fuerza.

Alejandra Monteoliva, la novia

No se trata de un problema desconocido para el propio Ministerio de Seguridad. Antecedentes normativos de esa cartera ya contemplaron que relaciones de parentesco próximo, matrimonio o unión de hecho pueden comprometer intereses personales cuando existe dependencia directa entre funcionarios y afectar la imparcialidad necesaria dentro de una fuerza policial o de seguridad.

La relación Monteoliva-Brilloni había adquirido dimensión pública meses atrás cuando la diputada nacional Marcela Pagano identificó al comandante como pareja de la entonces ya ministra y lanzó fuertes cuestionamientos sobre contrataciones de Gendarmería.

Pagano denunció públicamente una adquisición de boinas por aproximadamente US$2 millones, aseguró que se habían pagado cerca de $150.000 por unidad cuando el valor comercial que ella utilizó como referencia era sustancialmente menor y cuestionó además una compra cercana a $38 millones en insumos de café para dependencias de la fuerza.

Claudio Brilloni, el novio

Esas acusaciones fueron rechazadas por Brilloni, quien reaccionó judicialmente y promovió una querella contra la legisladora por calumnias e injurias. Las denuncias de Pagano constituyen cuestionamientos públicos que deberán ser probados en las instancias correspondientes y no existe hasta el momento una sentencia que haya establecido la existencia de sobreprecios en aquellas operaciones.

La confirmación del matrimonio agrega ahora un elemento que entonces se presentaba como una revelación política: la relación entre la ministra responsable de controlar Gendarmería y el hombre que conduce la fuerza efectivamente existe y avanzará hacia un vínculo matrimonial formal.

Por eso, la discusión que abre el casamiento anunciado para el 12 de octubre no pasa por la vida privada de Alejandra Monteoliva y Claudio Brilloni, sino por algo mucho más concreto: quién controlará al director de Gendarmería cuando una decisión administrativa, disciplinaria o presupuestaria que lo afecte llegue al despacho de la ministra que, desde ese día, será también su esposa.