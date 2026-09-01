Más de 1,2 millones de argentinos perdieron cobertura médica privada en lo que va de la gestión Milei

Más de 1,2 millones de personas se quedaron sin cobertura médica en la Argentina en lo que va de gestión de Javier Milei a la par de aumentos por encima de la inflación en las prepagas y la suba del desempleo. Los datos aportados por un informe del Instituto Argentina Grande (IAG), en base al Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) expuso la caída en la cobertura médica en el país en un contexto de caída del empleo y fuertes subas de las prepagas.

Entre el cuarto trimestre de 2023 y el primer trimestre de 2026, un total de 1.246.285 personas dejaron de tener cobertura médica privada, ya sea prepaga, obra social o mutual, y pasaron a depender exclusivamente del sistema de salud pública. Desde el IAG puntualizan que este traspaso masivo de pacientes está ejerciendo una presión inédita sobre los hospitales y centros de atención estatales, cuyo peso poblacional aumentó sin excepción en todas las regiones del país.

El reporte detalló que el fenómeno se explica por una combinación de desregulación de precios y caída del empleo formal. En relación a los aumentos, precisó que desde noviembre de 2023 hasta julio de 2026, las cuotas de las empresas de medicina prepaga se dispararon un 475%, superando a la inflación acumulada en el mismo período, que se ubicó en un 329%.

Cada vez son más las familias que abandonan las prepagas y vuelven al hospital público

En cuanto al empleo, indicó que desde la asunción del gobierno de Milei se perdieron 241.746 puestos de trabajo. La pérdida de un empleo formal es inescindible de la crisis sanitaria, ya que interrumpe de forma inmediata la afiliación a las obras sociales, desamparando tanto al trabajador como a todo su grupo familiar.

La desvinculación de las coberturas privadas tuvo en el Gran Buenos Aires (GBA) el principal epicentro en volumen de personas afectadas, mientras que el norte argentino se consolidó como la zona con menor cobertura privada general.

El impacto de las medidas se sintió con extrema fuerza en el conurbano, donde la población sin cobertura de salud privada creció un 21,4% en los partidos del GBA. A nivel regional, el Área Metropolitana pasó de tener un 30,8% de su población dependiente de la salud pública a un 35,9%, sumando de forma neta a 904.131 personas al sistema público.

El Noreste se posiciona como la región con mayor vulnerabilidad sanitaria. Allí, el 46,3% de los habitantes depende únicamente del hospital público (frente al 44,3% que registraba a fines de 2023). En términos netos, se sumaron 40.716 personas a la dependencia estatal. En Cuyo, la población dependiente del sector público saltó del 34,3% al 38,0% (incorporando a 82.708 personas). Por su parte, la Patagonia escaló del 21,5% al 23,4% (sumando 29.022 personas). La región Pampeana registró una adición de 146.481 personas al sistema público (pasando de 30,2% a 32,0% de su población), mientras que el Noroeste incorporó a 43.227 personas (alcanzando una tasa de dependencia pública del 39,6%).

Las cuotas de medicina prepaga se dispararon 475 por ciento desde la asunción de Milei

Las ciudades más afectadas son Ushuaia - Río Grande, que encabeza el ranking nacional de crecimiento de población sin cobertura médica privada con un aumento del 47,1%. Le siguen Viedma - Carmen de Patagones con un incremento del 40,1% y el Gran Catamarca con un alza del 21,8%.

La pérdida de la obra social, prepaga o mutual se dio de manera prácticamente simétrica entre géneros. En las mujeres, un total de 624.948 perdieron su cobertura médica privada. De esta forma, la población femenina que depende exclusivamente del hospital público aumentó un 13,35%, pasando de 4.682.237 a 5.307.185 entre fines de 2023 y principios de 2026.



En paralelo, 621.337 hombres quedaron sin cobertura de salud privada. Esto significó un incremento del 13,09%, elevando el número de varones dependientes de la salud pública de 4.745.894 a 5.367.231 en el mismo lapso.