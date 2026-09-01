Musimundo cerró 4 sucursales en Misiones y 53 empleados perdieron trabajo

Musimundo cerró sucursales y despidió trabajadores en Misiones en medio de un repliegue de la cadena que también alcanzó a locales de Corrientes, Chaco y Formosa. En Posadas dejaron de funcionar los dos puntos de venta de la firma y, según denunció el Centro de Empleados de Comercio de Posadas (CECP), los empleados fueron informados verbalmente al terminar la jornada del sábado de que ya no debían regresar a sus puestos este lunes.

La medida alcanzó en Misiones a establecimientos ubicados en Posadas, Apóstoles, Leandro N. Alem y Jardín América. De acuerdo con el relevamiento difundido por el gremio, serían 53 los trabajadores afectados en cinco locales, mientras existe preocupación por los antecedentes de otros cierres de la compañía cuyos exempleados todavía reclaman el pago de sus indemnizaciones.

Agustín Gómez, secretario adjunto del CECP, explicó al diario local Primera Edición que la jornada del sábado había comenzado normalmente y que los trabajadores recibieron la noticia recién alrededor de las 18:30. "A última hora, más o menos a las 18.30, les dijeron: 'Están todos despedidos, no vengan más el lunes'. Así, verbalmente", relató. Según indicó, representantes sindicales acudieron posteriormente a las sucursales de Posadas y un gerente regional confirmó el cierre de los establecimientos. "El despido de manera verbal para nosotros es ilegal. Tiene que hacerse a través de una notificación oficial, como una carta documento o un telegrama", sostuvo Gómez al explicar la posición del CECP.

En Posadas, el cierre alcanzó a las sucursales ubicadas sobre calle Bolívar y avenida Uruguay. Según los datos difundidos, 13 personas trabajaban en el primer establecimiento y otras 10 en el segundo. La medida también habría afectado a ocho trabajadores en Leandro N. Alem y seis en Apóstoles, además del personal correspondiente al local de Jardín América.

La incertidumbre sobre el cobro de las indemnizaciones se profundizó por lo ocurrido con otros establecimientos de Musimundo que habían cerrado aproximadamente dos meses atrás en Eldorado, Comandante Andresito y Aristóbulo del Valle. En el primero de esos casos, seis exempleados continuaban reclamando sus acreencias laborales.

La decisión no quedó limitada a Misiones. Durante el sábado también se reportaron cierres de locales vinculados a Musimundo en Corrientes, Chaco y Formosa, lo que amplió el impacto laboral de la medida en el Nordeste argentino.

En la capital correntina, según la información difundida, dejaron de funcionar cuatro puntos de venta ubicados en distintos sectores de la ciudad. También fueron reportados cierres en Resistencia, Barranqueras y Fontana, en Chaco, mientras que en Formosa la medida habría alcanzado a las sucursales que operaban en esa provincia.

El escenario se produce en medio de las dificultades financieras que atraviesa Carsa, empresa vinculada con la operación de Musimundo y radicada en Chaco. La compañía inició en julio un concurso preventivo de acreedores y, de acuerdo con la información difundida sobre ese proceso, afrontaría deudas superiores a 63.500 millones de pesos.



















