La economía argentina entró en recesión técnica por primera vez desde el primer semestre de 2024, tras acumular dos trimestres consecutivos de caída. El PBI retrocedió 0,6% entre abril y junio, y los datos del EMAE anticipan una contracción de alrededor del 1,8% entre julio y septiembre. El repunte del 1,1% mensual en el noveno mes del año no alcanzó para compensar la caída al inicio del trimestre, aunque dejó una base más favorable para el cierre de 2026.

La recesión podría terminar en el cuarto trimestre, pero la recuperación del consumo y el empleo llevaría más tiempo estiman los analistas. Por caso, LCG espera que octubre-diciembre cierre en positivo y ACM identifica un arrastre estadístico que facilitaría ese resultado. SBS encuentra señales mixtas, mientras Ficonomics mantiene una perspectiva más cautelosa, con riesgos de otra contracción.

Caputo - Milei

El dato del INDEC reflejó esa combinación de rebote y fragilidad. Pese a la mejora frente a agosto, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) cayó 1,2% interanual y acumuló una suba de apenas 1% en los primeros nueve meses. A su vez, septiembre terminó 2,4% por debajo de diciembre, lo que muestra el retroceso que sufrió la actividad durante el año.

La debilidad de los sectores vinculados con la demanda interna se combinó con la desaceleración de las actividades que sostenían el crecimiento. ACM señala que industria y comercio registraron caídas interanuales en siete de los primeros nueve meses del año. En términos netos, agro y minería explicaron prácticamente la totalidad del avance acumulado del EMAE entre enero y septiembre.

TOTO BALBUCEA EXPLICACIONES

El ministro de Economía, Luis Caputo, relativizó el diagnóstico de recesión técnica tras conocerse los últimos datos de actividad económica y defendió las señales de recuperación registradas durante los últimos meses. El funcionario cuestionó la metodología que contempla dos trimestres consecutivos de contracción y sostuvo que existen otros parámetros para evaluar el desempeño de la economía.

"La definición de recesión técnica es una mera definición, casi diría arqueológica, pero que no tiene que ver realmente con la profundidad del tema", afirmó Caputo en declaraciones a A24.

En ese sentido, el titular del Palacio de Hacienda tomó como referencia la metodología utilizada en Estados Unidos por el Comité de Fechado del Ciclo Económico del National Bureau of Economic Research (NBER). "Tiene en cuenta tres cosas: la profundidad de la caída, la duración de la caída y la diversidad de sectores que abarca. Y eso es algo mucho más razonable", explicó.

"Nosotros tenemos sectores en Argentina con muchísimas ventajas comparativas. Ahora, lo que nosotros estamos haciendo y hemos hecho es haberle dado impulso a esos sectores", sostuvo.

























