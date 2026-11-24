La protesta de este martes en el Hospital Garrahan comenzó antes de las ocho, en medio del conflicto por las sanciones a trabajadores que habían participado de medidas de fuerza el año pasado. ATE denunció despidos y suspensiones; las autoridades del hospital defendieron el sumario y la aplicación de sanciones.

En ese clima, un móvil de Radio Mitre conectó al periodista Eduardo Feinmann con Gerardo "Pino" Oroz, secretario adjunto de la Junta Interna de ATE y trabajador de la farmacia del hospital.

Eduardo Feinmann

La pregunta inicial marcó el tono del intercambio. "Buen día. ¿Están tomando el hospital, entonces?", preguntó Feinmann. Oroz respondió: "No, no estamos tomando al hospital, estamos ingresando al hospital, que es el hospital de los trabajadores donde realizamos tareas desde hace años, hay compañeros desde hace 15, 20 años. Son los directivos que están al frente y que están arriba del Consejo de Administración los que están robando, robando y robando".

Feinmann replicó: "Perdón, el hospital no es de los trabajadores, el hospital es de los contribuyentes, no es de los trabajadores . Ustedes no son dueños del hospital. El hospital no es de los trabajadores, es de los contribuyentes".

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La discusión subió de tono. En medio de voces superpuestas, Oroz acusó al periodista de estar "ensobrado". Feinmann lo interrumpió y respondió: " ¿Quién me ensobra a mí, pedazo de tarado? ". Oroz contestó: "Sí, dejate de joder, si es muy obvio. La única forma de que entre la prensa acá es a partir de las notas que te pagan a vos, que te ensobran a vos. Defendés lo que está mal, estás en contra de los trabajadores".

El periodista no se contuvo y dijo en tono furioso: "No me pongo en contra de los trabajadores. Estoy a favor de los trabajadores que no toman hospitales y que no hacen política con los niños". Mientras Oroz seguía hablando, Feinmann dio por terminada la entrevista: "Mi tarea es estar del lado de la gente y de los niños. Bueno, le agradezco mucho. Un abrazo. Sigan tomando el hospital. Al Garrahan se apoya, a los trabajadores que toman, no".

Siguen los recortes en el Hospital Garrahan

Cabe recordar que ATE convocó a la medida para rechazar sanciones vinculadas a un sumario administrativo iniciado tras protestas salariales y la toma de oficinas de la Dirección Médica en 2025. El sindicato denunció despidos y suspensiones, y cuestionó la legalidad del procedimiento.

Tras la protesta, el Consejo de Administración del Garrahan difundió un comunicado con una versión muy distinta de lo ocurrido. Afirmó que "los sindicalistas sancionados junto a personas ajenas a la institución ingresaron por la fuerza a las instalaciones, poniendo en peligro la salud de los niños que pelean por sus vidas".

El comunicado del Consejo de Administración del Garrahan

El texto agregó: "En disconformidad con las sanciones recibidas, esta mañana los mismos violentos volvieron a recurrir a la fuerza, desafiando y agrediendo al personal de seguridad e ingresando incluso quienes tenían el acceso restringido, resultando herida una mujer que ocupaba su lugar de trabajo".

Y concluyó: "Un hospital pediátrico no es escenario de campañas políticas, espectáculos mediáticos ni atropellos sindicales. Hoy, el verdadero personal del Garrahan ingresó normalmente y está en este momento atendiendo. Así como se sancionó a quienes participaron de la toma de la Dirección Médica, se tomarán las medidas administrativas y legales correspondientes ante estos nuevos hechos de violencia".