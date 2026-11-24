El estreno de Grand Theft Auto VI llevó a las redes escenas del juego y, con ellas, una discusión sobre la violencia virtual y la reacción de quienes la celebran. Nati Jota se sumó al debate después de que circulara un video en el que un jugador perseguía e intimidaba a una mujer que descansaba en una playa.

La conductora publicó en X: " Que te divierta hacer esto incluso en un juego " y agregó que, si el videojuego permitiera una acción más al acechar al personaje, el jugador la habría realizado. Su comentario abrió una controversia: recibió críticas de usuarios que defendieron la libertad de jugar y señalaron que GTA es una obra de ficción, conocida por su violencia, su sátira y sus acciones provocadoras.

Nati Jota

El debate se amplificó, además, porque los clips virales se compartieron fuera de contexto y algunas de las escenas difundidas no podían verificarse de manera independiente como imágenes del juego.

La polémica ocurrió mientras GTA VI protagonizaba uno de los lanzamientos más grandes de la industria. En un comunicado publicado el 23 de noviembre, Sony informó que más de 39 millones de jugadores únicos habían jugado el título en PlayStation 5. Según la empresa, fue el mayor lanzamiento de un juego en la historia de PlayStation.

Que te divierta hacer esto incluso en un juego 🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩 y estoy segura de que si había opción de alguna acción más al acecharla, la hubiera hecho, pero el juego no llega a tanto -aún- — NATI JOTA 🎪🧜🏼‍♀️ (@natijota) November 23, 2026