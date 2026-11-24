Hay personajes que trascienden el cine y se convierten en símbolos. Rocky Balboa es, sin dudas, uno de ellos. Pero detrás del boxeador que conquistó al mundo hubo un hombre que tuvo que atravesar sus propias derrotas antes de alcanzar la gloria. Esa historia vuelve a cobrar protagonismo con Yo soy Rocky, la película que reconstruye el nacimiento de uno de los mayores clásicos del cine, y Sylvester Stallone: Los escalones, el libro autobiográfico en el que el actor repasa su vida, sus obstáculos y el camino que lo convirtió en una estrella.

Pero vamos a lo importante: Yo soy Rocky, la historia detrás de una película inolvidable, que nos transporta a los años en los que Stallone todavía era un actor desconocido, con dificultades económicas y pocas oportunidades para demostrar su talento.

Sylvester Stallone, detrás de Rocky

Después de escribir el guion de Rocky, los estudios se interesaron en el proyecto, pero había un problema... No estaban convencidos de que él fuera el indicado para interpretar al protagonista, le ofrecían comprar su historia, pero Stallone tenía algo muy claro: quería ser Rocky Balboa sin lugar a dudas.

A pesar de las dificultades y de las tentadoras ofertas económicas, decidió defender su lugar, porque no estaba dispuesto a entregar un personaje que sentía profundamente propio. Ese fue uno de los momentos decisivos de su vida. La película original de 1976 terminó convirtiéndose en un fenómeno mundial, ganó tres premios Oscar, incluido el de Mejor Película, y dio inicio a una de las franquicias más importantes de la historia del cine. Yo soy Rocky permite volver a ese momento y descubrir que detrás de aquella historia de superación hubo una batalla mucho más personal.

Anthony Ippolito como Sylvester Stallone

Mención aparte para Anthony Ippolito como Sylvester Stallone que hace un trabajo increíble en pantalla, metiéndose en el papel de una forma espectacular, así como también el buen manejo del director Peter Farrelly quien ya ganó un Oscar por Green Book una amistad sin flonteras.

"Sylvester Stallone: Los escalones": el hombre detrás del personaje

El libro autobiográfico ofrece otra perspectiva; ya no estamos frente a una reconstrucción cinematográfica, sino ante el propio actor contando su recorrido. Aquí, Stallone repasa su infancia, sus dificultades, sus frustraciones, sus primeros pasos en el mundo artístico y las decisiones que marcaron su carrera. También se detiene en aquellos momentos en los que parecía que el éxito estaba demasiado lejos.

Sylvester Stallone, detrás de Rocky

El título remite inevitablemente a una de las imágenes más emblemáticas del cine: Rocky subiendo las escaleras del Museo de Arte de Filadelfia. Una secuencia que terminó convirtiéndose en una metáfora de esfuerzo, sacrificio y perseverancia que hoy en día sigue siendo motivacional para millones de personas.

Sin embargo, hay algo más interesante detrás de esa referencia, Stallone también tuvo que subir sus propios escalones, ya que no fue un camino sencillo ni inmediato, y el libro permite conocer mejor al hombre que construyó ese universo cinematográfico.

Sylvester Stallone, detrás de Rocky

¿Estamos hablando de dos obras y una misma historia de superación? Sí, la película y el libro se complementan de una manera especial. Mientras Yo soy Rocky se concentra en el nacimiento de un personaje y en la lucha de Stallone por interpretarlo, Los escalones amplía la mirada y permite entender de dónde surgieron esa determinación y esa necesidad de demostrar que podía conseguirlo, y ahí aparece una de las grandes diferencias entre conocer una película y conocer la historia que existe detrás de ella.

Personalmente, creo que hay algo especialmente atractivo en descubrir qué hay detrás de los grandes personajes del cine. En este caso, la conexión es todavía más fuerte porque Rocky tiene muchísimo de su creador. La película, el libro y la propia vida de Stallone terminan dialogando entre sí, dejándonos como resultado una de las mejores películas de todos los tiempos y un libro que merece la pena que todos leamos. Porque todos conocemos a Rocky Balboa, pero conocer la pelea de Sylvester Stallone para convertirse en él hace que su historia sea todavía más interesante.