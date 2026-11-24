La Fiscalía pidió 10 años de prisión para Felicitas Alvite, conocida como "La Toretto" de La Plata, por la muerte del motociclista Walter Armand. El planteo fue presentado este martes por el fiscal Martín Chiorazzi durante los alegatos de cierre del juicio que se realiza ante el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 2 de La Plata. Ahora deberán alegar las demás partes y el tribunal tendrá que resolver la responsabilidad penal de la acusada.

Además de la pena de prisión, Chiorazzi reclamó que Alvite sea inhabilitada para conducir durante 20 años y que continúe bajo arresto domiciliario, esta vez con una tobillera electrónica de monitoreo.

Walter Armand - Felicitas Alvite

La Fiscalía la acusa de homicidio simple con dolo eventual, una figura que prevé entre 8 y 25 años de prisión y que se discute cuando se sostiene que la persona pudo representarse la posibilidad de causar una muerte y aun así continuó con su conducta.

Uno de los momentos más emotivos del debate ocurrió cuando Alvite se dirigió a los familiares de Armand y pidió disculpas: " Cargo con el peso de haber dejado una familia rota, es algo que nunca me imaginé en mi vida que iba a pasar . Lo sufro como si fuera el primer día", dijo.

Alvite chocó a Walter Armand en La Plata

El fiscal sostuvo que las pruebas —entre ellas, registros de cámaras y peritajes— respaldan la acusación. Durante su alegato, afirmó que Alvite "violó todas las normas de conducción que conocemos" y puso el foco en la velocidad y en los semáforos que, según la reconstrucción acusatoria, se habrían cruzado en rojo. La defensa, en cambio, busca que el hecho sea encuadrado como homicidio culposo, una figura de menor pena.

Cómo murió Walter Armand en La Plata

El choque ocurrió durante la madrugada del 12 de abril de 2024, en la intersección de la avenida 13 y la calle 532. Armand circulaba en moto cuando fue embestido por el auto que conducía Alvite; fue trasladado a un hospital, donde murió horas después.

La acusación sostiene que la joven participaba de una picada con su amiga Valentina Velázquez aunque la defensa argumentó que Alvite no conocía bien las calles de La Plata y seguía el auto de Velázquez para orientarse de regreso a su casa.

Felicitas Alvite, la influencer de 22 años acusada de atropellar y matar al motociclista Walter Armand

Por su parte, para Velázquez, acusada por su presunta participación en una prueba temeraria de velocidad, el fiscal pidió tres años de prisión en suspenso, seis años de inhabilitación para conducir y la realización de un curso de seguridad vial. El juicio, iniciado el 2 de noviembre, entra así en su etapa decisiva: después de los alegatos, el tribunal deberá evaluar las pruebas, las responsabilidades atribuidas a cada acusada y las penas solicitadas.